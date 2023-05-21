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Раскрыта причина повышенного интереса китайцев к иностранкам

Китаевед Анна Кузина в беседе с "Мослентой" объяснила повышенный интерес китайцев к иностранкам.

Раскрыта причина повышенного интереса китайцев к иностранкам
© Unsplash

Эксперт отметила, что в Китае сейчас большой гендерный дисбаланс: мужчин гораздо больше, чем женщин.

Кроме того, если китаец все-таки находит невесту своей национальности, к нему предъявляются серьезные требования. В частности, семья невесты обращает внимание на должность мужчины, а также на его имущество – есть ли у него квартира и машина.

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Но и это еще не все: во многих регионах Китая по сей день сохраняется традиция выкупа невесты. Размер выкупа бывает разный: иногда это символическая сумма, а порой огромной состояние.

Именно поэтому китайцы все чаще обращают внимание на иностранок, которые не требуют денег и за которых не нужно платить выкуп.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как живут люди в китайском подземном городе.

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