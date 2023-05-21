Раскрыта причина повышенного интереса китайцев к иностранкам

Китаевед Анна Кузина в беседе с "Мослентой" объяснила повышенный интерес китайцев к иностранкам.

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Эксперт отметила, что в Китае сейчас большой гендерный дисбаланс: мужчин гораздо больше, чем женщин.

Кроме того, если китаец все-таки находит невесту своей национальности, к нему предъявляются серьезные требования. В частности, семья невесты обращает внимание на должность мужчины, а также на его имущество – есть ли у него квартира и машина.

Но и это еще не все: во многих регионах Китая по сей день сохраняется традиция выкупа невесты. Размер выкупа бывает разный: иногда это символическая сумма, а порой огромной состояние.