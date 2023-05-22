Парам дали простой совет для улучшения интимной жизни

Сексопатолог Ванесса Марин считает, что парам следует научиться правильно инициировать секс для улучшения их интимной жизни. Она дала простой совет, как это сделать, пишет издание Women.com.

© Lenta.ru

Специалистка отметила, что большинству людей нравится, когда их партнер проявляет инициативу в спальне. Сложность заключается в том, что не существует универсального способа правильно намекать на секс. Одни люди предпочитают прикосновения, другие реагируют только на высказанное вслух предложение. Марин посоветовала понаблюдать за партнером, чтобы выяснить, что нравится именно ему.

Психотерапевт объяснила, что прикосновения любят люди, которые ценят физические ласки и чувственные удовольствия. Любители поговорить стремятся наладить эмоциональную связь с партнером, прежде чем заняться с ним сексом.

Кроме того, по словам Марин, существует тритий тип эротической инициативы, — проявления заботы. Люди, использующие этот подход, совершают различные действия, чтобы облегчить жизнь партнера. Они воспринимают секс как подтверждение того, что их усилия заметили и оценили. По словам Марин, к этому же типу относятся люди, которые намекают на секс с помощью шутливых заигрываний.