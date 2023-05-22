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Назван простой способ добавить искру в отношения

Эротическая переписка поможет поддерживать страсть в романтических отношениях, убеждена радиоведущая и секс-блогер Яна Хокинг. Простой способ оживить чувства и добавить искру она назвала в авторской колонке для News.com.au.

Назван простой способ добавить искру в отношения
© Lenta.ru

Хокинг считает, что сообщения с пикантными намеками являются самой недооцененной частью отношений. По ее мнению, они помогают решить сразу несколько важных задач.

«Правильное эротическое сообщение поднимет настроение в любой хмурый день. Оно идеально сочетается с чашкой утреннего кофе и поездкой на работу в час пик. Это просто хорошее начало выходного дня», — сказала Хокинг.

Помимо этого, сообщение сексуального содержания способно уменьшить напряжение между партнерами, если они находятся на грани ссоры, считает Хокинг. Она добавила, что в эротических сообщениях партнеры могут легко обсудить табуированные темы, на которые им сложно говорить лицом к лицу: потребности в постели, замечания и желание получить новый опыт.

Если у вас когда-либо были длительные отношения, вы знаете, что привычная сексуальная жизнь может стать скучной, и, смею сказать, постной. Ты устал, ты немного возбужден, так что просто двигайся и старайся не уснуть, — Яна Хокинг, радиоведущая и секс-блогер.

Хокинг посоветовала отправлять сексуальные сообщения сразу после пробуждения партнера, во время деловой встречи и в любой момент, когда он этого не ожидает. Коуч полагает, что это будет подогревать страсть в отношениях и заставит влюбленных больше думать друг о друге.

«К тому же это повышает самооценку. Отправьте партнеру сексуальное фото, а затем просто наслаждайтесь похвалой и комплиментами в свой адрес», — дала совет Хокинг.

Коуч предупредила, что вести эротическую переписку следует лишь с партнером, который заслужил доверие. Кроме того, никогда не нужно отправлять фотографии, на которых видны татуировки, шрамы или другие приметы, помогающие определить личность.

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