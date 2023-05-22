Сексолог рассказала о плюсах и минусах воздержания
По словам специалиста, многое зависит от отношения человека к физической близости и своему партнеру. Так, если человек не ощущает уверенности – отказ от интима может помочь лучше разобраться в своих желаниях, понять, чего хочется от отношений.
С другой стороны, если человек относит физическую близость к своим приоритетам, не стоит принуждать себя к воздержанию. Сексолог отметила, что интимные отношения помогают снять стресс, объединяют людей и дарят радость жизни.