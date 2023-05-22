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Сексолог рассказала о плюсах и минусах воздержания

По словам специалиста, многое зависит от отношения человека к физической близости и своему партнеру. Так, если человек не ощущает уверенности – отказ от интима может помочь лучше разобраться в своих желаниях, понять, чего хочется от отношений.

Сексолог рассказала о плюсах и минусах воздержания
© 62info.ru

С другой стороны, если человек относит физическую близость к своим приоритетам, не стоит принуждать себя к воздержанию. Сексолог отметила, что интимные отношения помогают снять стресс, объединяют людей и дарят радость жизни.

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