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Парам объяснили, как улучшить интимную жизнь

Хороший совет для улучшения сексуальной жизни дала всем парам сексопатолог Ванесса Марин. Об этом пишет издание Women.com.

Парам объяснили, как улучшить интимную жизнь
© Unsplash

По мнению специалиста, каждому в паре стоит научиться правильно проявлять инициативу в постели. Но важно знать, как это делать.

Как отметила Ванесса Марин, обычно людям нравится, когда их партнер проявляет инициативу, но универсального подхода не существует, кому-то могут нравится прикосновения, кто-то любит словесные приглашения. Поэтому общий совет для всех - просто наблюдать за своим партнером. Только на практике можно узнать, что нравится человеку, которого вы любите. Ванесса Марин посоветовала понаблюдать за партнером, чтобы выяснить, что нравится именно ему. Но кроме прикосновений и слов, эксперт отметила, что существует еще один способ - проявление заботы.

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