Парам объяснили, как улучшить интимную жизнь

Как отметила Ванесса Марин, обычно людям нравится, когда их партнер проявляет инициативу, но универсального подхода не существует, кому-то могут нравится прикосновения, кто-то любит словесные приглашения. Поэтому общий совет для всех - просто наблюдать за своим партнером. Только на практике можно узнать, что нравится человеку, которого вы любите. Ванесса Марин посоветовала понаблюдать за партнером, чтобы выяснить, что нравится именно ему. Но кроме прикосновений и слов, эксперт отметила, что существует еще один способ - проявление заботы.