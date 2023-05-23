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1 час назад

Сексолог перечислил признаки женщины-абьюзера

Lenta.ruиещё 1

Женщина-абьюзер выдает себя несколькими присущими таким людям чертами в поведении, рассказал сексолог Антон Орлов. Признаки женщины-абьюзера он перечислил в беседе с изданием «Секрет фирмы».

Сексолог перечислил признаки женщины-абьюзера
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Орлова, такая женщина будет демонстрировать склонность к физическому насилию, например, стремиться ударить или шлепнуть своего партнера. Кроме того, продолжил он, абьюзеры склонны к психологическому насилию.

«Женщина унижает, угрожает, шантажирует и сильно злится на мужчину. Еще она может пытаться убедить его, что без ее согласия он не может ничего делать», — привел пример он.

Также, добавил сексолог, абьюзерка стремится установить контроль над денежными средствами мужа и следит за банковскими операциями, картами, платежами и финансовыми решениями мужчины. Заставить мужчину делать то, что она хочет, такая женщина пытается с помощью угроз и принуждений, уточнил Орлов.

«Забота о собственном благополучии и безопасности — ваше право и обязанность. Не стесняйтесь просить профессиональную помощь, чтобы узнать о своих правах и защите», — предложил он.

Психолог посоветовал мужчинам рассказывать об абьюзе друзьям и родным, ограничить контакт с партнершей и при необходимости обращаться в правоохранительные органы.

Любовь,Самые сексуальные,Антон Орлов,
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