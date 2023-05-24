Может ли любовь считаться психическим расстройством?

В Сети можно встретить…

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…разную недостоверную информацию о психических расстройствах. Например, пользователи пишут, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила любовь в список психических заболеваний. Якобы ее отнесли к "расстройствам привычек и влечений" и присвоили код F63.9 по международной классификации болезней (МКБ).

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А что на самом деле?

ВОЗ определяет психическое здоровье как состояние психического благополучия, которое позволяет людям справляться со стрессовыми ситуациями в жизни, реализовывать свой потенциал, успешно учиться и работать, а также вносить вклад в жизнь общества. Оно лежит в основе способностей человека — самостоятельно или в коллективе — принимать решения, строить отношения и формировать окружающий мир.

Нарушение же психического здоровья — это собирательное понятие, охватывающее психические расстройства, различные виды психосоциальной инвалидности и прочие психические патологические состояния, сопряженные со значительным дистрессом, функциональными нарушениями или риском самоповреждения.

В международной классификации болезней психические расстройства и расстройства поведения выделены в отдельный блок. Один из разделов которого — F63 — действительно посвящен расстройству привычек и влечений, не нашедших классификации в других рубриках (данные приведены на основе десятого пересмотра МКБ (МКБ-10) — прим. ТАСС). В соответствии с МКБ-10 расстройства привычек и влечений характеризуются повторяющимися поступками без ясной рациональной мотивации, которые не контролируются и, как правило, наносят вред самому больному и окружающим. Так, например, сюда относятся патологическое влечение к азартным играм, поджогам (пиромания), воровству (клептомания), выдергиванию волос (трихотилломания) и т.д.

Любовь не упоминается ни в пункте F63.9 — "Расстройство привычек и влечений неуточненное", ни во всем разделе психических заболеваний. Самое близкое к упоминанию любви, что можно найти в МКБ-10, — это пункт "Потеря любовных отношений в детстве" в разделе о факторах, влияющих на состояние здоровья.

Кроме того, с 2022 года в силу вступил 11-й пересмотр МКБ — МКБ-11, внедрение которого началось и в России. В этом варианте МКБ в принципе другая кодировка заболеваний.

Директор Института аналитической психологии, врач-психиатр и психотерапевт Валерий Трофимов в беседе с ТАСС отметил, что в случае маниакальной любви "можно говорить об отходе от условной психической нормы. Такая любовь может принимать форму любовной зависимости, "комплекса слияния" с утратой собственного "я", форму властной навязчивости вплоть до преследования объекта любви и суицидных тенденций в случае отсутствия взаимности. Подобной любви часто сопутствуют ревность, агрессия, тревога, амбивалентные чувства в адрес объекта. Влюбленный становится не властен над собой и поэтому зачастую мечется между агрессией и депрессией, утопическими надеждами и отчаянием. В такого рода любви как бы исчезает и сам объект страсти — она почти полностью основана на фантазиях и проекциях, а не на реальном стремлении познать, принять человека, построить с ним справедливые, равные отношения истинной близости". Но, по мнению эксперта, это лишь одна из форм любви, характеристики которой никак нельзя распространять на все чувство в целом.

Взгляд на любовь как на расстройство, пожалуй, не единственное заблуждение, связанное с психическим здоровьем, распространяемое в социальных сетях на эту тему.

Существует немало ложных стереотипов о психических заболеваниях. И многие люди, страдающие ими, сталкиваются со стигматизацией, дискриминацией и нарушением прав. Так как психическое заболевание может восприниматься как что-то постыдное и неизлечимое, а больные люди — как опасные, нестабильные или беспомощные.

По мнению Валерия Трофимова, сколько людей, столько и разнообразных, уникальных случаев, поэтому однозначно говорить, что любое психическое расстройство непременно означает социальную опасность, некорректно.

Стигматизация может сдерживать людей от обращения за помощью как в плане психического, так и в плане физического здоровья. Поэтому на основании экспертных оценок условий оказания психологической помощи можно сделать вывод, что в настоящее время важно повышать, с одной стороны, качество медицинских услуг, а с другой — уровень доверия к ним со стороны людей, испытывающих проблемы.

Психолог и гештальт-терапевт Дарья Филиппова рассказала ТАСС, что некоторые психические расстройства очень хорошо компенсируются медикаментозно. Кроме того, личная и семейная психотерапия способна создавать благоприятный климат вокруг человека с расстройством, в результате чего он может находиться в длительной ремиссии и окружающим его заболевание будет незаметно.

Несмотря на то что в российском обществе, по оценкам некоторых экспертов, фиксируются полярные позиции по вопросу обращения за помощью к специалистам, в последние годы ощущается увеличение спроса на услуги психологов и психиатров. Люди, у которых произошли какие-то резкие перемены в жизни, которым необходимо время для адаптации к новым условиям, могут в процессе беседы с психологом рассмотреть ситуацию под разными углами, овладеть навыками общения, не подвергаясь при этом критике и чувствуя поддержку.

Что в сухом остатке?

На протяжении всей жизни человека различные факторы способны как защищать, так, наоборот, подрывать наше психическое здоровье. Возникновение психических расстройств может быть обусловлено индивидуальными психологическими и генетическими особенностями, а также неблагоприятными социально-экономическими обстоятельствами. Если страхи становятся навязчивыми, агрессия возникает на пустом месте, а тревога мешает жить — это повод обратиться за помощью к специалисту.