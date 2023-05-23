3 «плохие» причины начать отношения с мужчиной

Верные способы превратить свою любовную историю в кошмар.

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Примерно 60% процентов женщин честно признались, что не могут представить себя вне отношений с мужчиной. Вы можете удивиться, но не все названные женщинами причины имели отношение к любви и искреннему интересу к мужчине.

Мы собрали топ причин вступления в отношения современных женщин, и, честно, результаты опросов не радуют.

Женщина пытается «закрыть» свое одиночество

Как мы уже говорили, не каждая женщина готова оставаться в одиночестве. Такие люди окружают себя друзьями, родными и отчаянно стремятся найти свою половинку. Однако такое рвение не всегда заканчивается хорошо, так как женщине в такой ситуации важна не личность рядом, а просто осознание того, что мужчину она нашла и может поставить галочку в списке дел в своей голове. Часто в таких отношениях развивается нездоровая привязанность и партнер в большинстве случаев просто сбегает от такой женщины.

Женщина боится не успеть

Думаем, не стоит и говорить, что такое репродуктивное насилие и давление общества, которое с каждым годом уговаривает женщину как можно быстрее вступить в отношения и «наконец родить уже». Под таким прессингом не каждая женщина способна сделать рациональный выбор и с головой бросается на поиски мужчины, который будет ее мужем уже в ближайшем будущем. Счастлива ли такая женщина в отношениях? Практически никогда. Подумайте, хотите ли вы испортить себе жизнь ради того, чтобы получить одобрение общества?

Женщина стремится к обеспеченной жизни