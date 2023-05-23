3 «плохие» причины начать отношения с мужчиной
Верные способы превратить свою любовную историю в кошмар.
Примерно 60% процентов женщин честно признались, что не могут представить себя вне отношений с мужчиной. Вы можете удивиться, но не все названные женщинами причины имели отношение к любви и искреннему интересу к мужчине.
Мы собрали топ причин вступления в отношения современных женщин, и, честно, результаты опросов не радуют.
Женщина пытается «закрыть» свое одиночество
Как мы уже говорили, не каждая женщина готова оставаться в одиночестве. Такие люди окружают себя друзьями, родными и отчаянно стремятся найти свою половинку. Однако такое рвение не всегда заканчивается хорошо, так как женщине в такой ситуации важна не личность рядом, а просто осознание того, что мужчину она нашла и может поставить галочку в списке дел в своей голове. Часто в таких отношениях развивается нездоровая привязанность и партнер в большинстве случаев просто сбегает от такой женщины.
Женщина боится не успеть
Думаем, не стоит и говорить, что такое репродуктивное насилие и давление общества, которое с каждым годом уговаривает женщину как можно быстрее вступить в отношения и «наконец родить уже». Под таким прессингом не каждая женщина способна сделать рациональный выбор и с головой бросается на поиски мужчины, который будет ее мужем уже в ближайшем будущем. Счастлива ли такая женщина в отношениях? Практически никогда. Подумайте, хотите ли вы испортить себе жизнь ради того, чтобы получить одобрение общества?
Женщина стремится к обеспеченной жизни
Наверное, самая разрушительная причина завести отношения. К сожалению, эта причина довольно популярна, особенно для жительниц небольших городов. Мужчина рассматривается только как источник дохода и способ решения проблем. Не стоит недооценивать догадливость мужчин — большинство прекрасно понимают, что женщине в такой ситуации от них нужно. Такие торговые отношения держатся до момента, пока кому-то в паре это не надоест. Готовы ли вы к тому, что мужчина будет рассматривать лишь как вещь, которую он покупает? Вряд ли.