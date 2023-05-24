Раскрыты способы разжечь угасшую страсть в сексе

Чтобы разжечь угасшую страсть в сексе, для начала партнерам нужно начать общаться не только на бытовые и рутинные темы, полагает практикующий психолог Елена Митрохина. Этот и некоторые другие способы оживить чувства она раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

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По словам Митрохиной, сохранить романтику в долгих отношениях не всегда просто, так как со временем проблемы на работе, забота о детях и другие обязательства начинают забирать слишком много времени и энергии. Из-за этого интимная жизнь пары незаметно отходит на второй план. Однако психолог уверена, что при желании добавить искру в угасающие отношения и воскресить былые чувства вполне реально.

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Первым и самым важным шагом Митрохина назвала возобновление общения. Чтобы вернуть романтику и страсть в секс, сначала партнерам надо научиться обращаться друг к другу не только по рутинным и бытовым вопросам. Необходимо снова найти общие темы и интересы, объединявшие их раньше. Особенно важно в диалоге задавать вопросы и стараться услышать мнение друг друга, добавила психолог.

Также, по мнению Митрохиной, супругам стоит изменить свою повседневную рутину.

Иногда изменение обстановки или подключение новых эмоций может сблизить вас с партнером. Старайтесь проводить больше времени наедине. Вместе выезжайте куда-то на выходных, хотя бы ненадолго, смотрите вдвоем новые фильмы, сходите в ресторан, который давно хотели посетить, или спланируйте что-то необычное, — Елена Митрохина, практикующий психолог.

Еще одна рекомендация психолога — стараться контролировать свои эмоции. Счета, бытовые проблемы, воспитание детей могут быть выматывающими, но нельзя позволять этим чувствам «переродиться» в гнев и злость. Накопленное раздражение неизбежно выльется в ссоры и конфликты с партнером, что в перспективе негативно сказывается и на интимной сфере жизни, объяснила Митрохина.