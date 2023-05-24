Сексолог перечислил основные мужские эротические фантазии

Мужчины часто мечтают о сексе втроем и ролевых играх, рассказал сексолог, психотерапевт, психиатр филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Андрей Кузнецов. Он перечислил «Ленте.ру» и другие основные мужские эротические фантазии.

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Воображение — одна из основных функций психики. Согласно исследованиям, 98 процентов людей осознанно создают мысленные возбуждающие эротические образы. По словам Кузнецова, чаще других фантазируют люди в возрасте от 30 до 50 лет, которые долго находятся в моногамных отношениях. Это может быть связано с тем, что они хотят выбраться из сексуальной рутины и попробовать что-то новое.

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Фантазии в отличие от желания приносят удовольствие без реализации, продолжил сексолог. Примерно 80 процентов респондентов признаются, что хотели бы воплотить в жизнь свои грезы, но не делают этого из-за их незаконности или аморальности.

Эротические фантазии возникают, когда хочется испытать сексуальное возбуждение и приятные ощущения, компенсировать неудовлетворенные сексуальные и эмоциональные потребности, отвлечься от реальности, развеять скуку. Поводом для фантазий также становится желание компенсировать непривлекательность или снижение интереса к партнерше, — Андрей Кузнецов, психотерапевт, психиатр, сексолог.

Мужчины фантазируют чаще женщин, уверяет Кузнецов. Чаще всего у мужчин возникают фантазии о сексе втроем или с еще большим количеством участников. Обычно мужчины хотят быть в центре внимания. Фантазии о групповом сексе часто крутятся вокруг вуайеризма и эксгибиционизма.

Фантазии о доминировании или подчинении в сексе обычно связаны с обменом властью между двумя партнерами. Они позволяют раскрепоститься и снизить беспокойство, связанное с сексом.

54 процента мужчин фантазируют о доминировании, а 38 процентов — о подчинении

Фантазии отражают и сексуальные действия, которыми человек никогда раньше не занимался или хотел бы попробовать по-новому. Чаще всего это занятия сексом в экзотических или необычных уединенных местах (пустынный пляж, бассейн, лес) или в общественном месте (офис, ресторан, транспорт), с условием, что можно уединиться с партнершей, отметил собеседник «Ленты.ру».

Мужчины фантазируют о неожиданных и захватывающих контактах с незнакомками, включая ролевые игры. Также об экспериментах с едой (взбитыми сливками, кубиками льда, клубникой) и использовании секс-игрушек, — Андрей Кузнецов, психотерапевт, психиатр, сексолог.

Если сексуальные фантазии кажутся запретными, это не всегда говорит о проблемах с психикой. Скорее это означает, что человек открыт для чего-то нового. Подавляющее большинство мужчин довольствуются игрой воображения и не собирается реализовывать фантазии, уверяет Кузнецов.