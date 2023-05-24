Как пережить расставание: 8 лайфхаков знаменитостей

Не существует единственно верного способа справиться с болью от расставания и двигаться дальше — потребуется время, эмоциональная поддержка и забота о себе, чтобы вновь быть готовой к поискам того самого.

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А пережить предательство некогда любимого человека помогут советы звезд, у которых это уже получилось!

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Тейлор Свифт

По словам певицы, опыт каждого человека с разбитым сердцем уникален. После разрыва нередко кажется, что время течет иначе, а боль может быть не только эмоциональной, но и физической — разбитое сердце занимает все мысли, и ничто не способно от этого отвлечь. Звезда советует не спешить. С течением времени вы так или иначе привыкнете к отсутствию бывшего возлюбленного в вашей жизни. С ним уйдут и некоторые старые привычки. А взамен обязательно появятся новые: например, переписываться с друзьями в групповом чате, планировать ужины для близких или отправляться в мини-путешествия с подругами. Пускай это будет что-то вдохновляющее.

Дженнифер Лопес

Сейчас Дженнифер Лопес буквально светится от счастья. Но стоит ли напоминать, что когда-то ей пришлось пережить расставание с любовью всей своей жизни? «Сначала нужно полюбить себя. Тебе должно быть хорошо наедине с собой, прежде чем станет хорошо с кем-то другим», — поделилась звезда в одном из интервью. Кроме того, Дженнифер советует признать свою ценность. Она уверена — только так можно построить здоровые и полноценные отношения.

Селена Гомес

Селене Гомес от неудач на любовном фронте помогает оправиться поддержка подруги — Тейлор Свифт. Певица и актриса однажды рассказала журналистам, что они составили друг для друга список вдохновляющих песен, которые помогут собрать разбитое сердце. Так что грустные треки для страданий лучше не слушать, пока горечь расставания еще сильна.

Кэти Перри

По версии Кэти Перри, залог быстрого восстановления после болезненного разрыва — это принципиальный отказ от переписки с бывшим. Певица советует трижды подумать, прежде чем действовать на эмоциях, — так вам не придется сожалеть об импульсивных поступках и излишне эмоциональных сообщениях. Кэти рассказала, что иногда писала гневные сообщения парням на ночь глядя, но не отправляла их. Утром на свежую голову оставалось только порадоваться самоконтролю.

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон когда-то поведала прессе о расставании с Брэдом Питтом. Актриса называла разрыв болезненным и признавалась, что ей крайне сложно двигаться дальше. Тем не менее на собственном опыте звезда «Утреннего шоу» могла убедиться: ключ к восстановлению после травматичного расставания — встретиться с болью лицом к лицу. По ее словам, окончание романтических отношений — это печальный эмоциональный опыт, но попытка избежать страданий создает еще больше ментальных проблем. Так что лучше не держать разрушительные эмоции в себе.

Майли Сайрус

Секрет Майли Сайрус прост — это оптимизм. Несмотря на то, что отношения с Лиамом Хэмсвортом в прошлом, девушка допускает, что они когда-то снова будут вместе. Певица подчеркивает, что доверяет своим инстинктам и верит, что находится на верном пути. Что бы Майли ни имела в виду, во временном одиночестве она тоже видит только плюсы — независимость и возможность полностью раскрыть свой потенциал.

Рианна

Однажды певица поделилась мудростью прямо в соцсетях: поклонник адресовал ей вопрос, как справиться с романтическими переживаниями. Рианна предложила рассматривать разбитое сердце как подарок и заверила, что плакать — это нормально. Звезда уверена, что боль не будет длиться вечно и в конце концов каждый снова найдет свою любовь. Новые отношения будут даже лучше прежних. Главное — ценить себя.

Гвинет Пэлтроу