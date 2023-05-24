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Названы самые отталкивающие мужские качества

Жадность и лживость являются самыми отталкивающими мужскими качествами, говорит психолог Татьяна Василькова. Она назвала «Ленте.ру» черты характера и привычки мужчин, которые не нравятся женщинам.

Названы самые отталкивающие мужские качества
© Lenta.ru

Василькова рассказала, что проводила опрос среди женщин с целью выяснить, какие мужские качества кажутся им неприемлемыми. Первое место в антирейтинге заняли склочность, неуверенность в себе, неискренность, жадность, лживость, мелочность и хвастовство.

Собеседница «Ленты.ру» считает, что женщины не оценят маменькиного сынка, альфонса, балабола или зануду, который говорит только о себе. Кроме того, по ее словам, многие женщины не любят, когда мужчина занимается сексом «без души, будто на автомате».

По словам психолога, часто женщины не приемлют у мужчин те же качества, которые не любит и у себя. Недопустимыми кажутся и те особенности, которые им в детстве не нравились у отца. Василькова пояснила, что перенос с отца на мужчину у женщин происходит автоматически, так как отец — важный мужчина в жизни девочки. Если мать высказывала много претензий в его адрес, то и у дочери будут похожие претензии и требования к своему партнеру.

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