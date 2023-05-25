7 шагов к исцелению: как найти себя после расставания

7 шагов к исцелению: как найти себя после болезненного разрыва
Завершение отношений может быть трудным и даже болезненным, однако порой это необходимо, чтобы две стороны могли двигаться дальше. О том, как пережить период расставания и найти себя, «Вечерней Москве» рассказала психолог Анна Сухова.
Методы преодоления негативных эмоций при завершении отношений могут быть разными и зависят от индивидуальных особенностей каждого человека, подчеркнула специалист. Однако некоторые общие методы могут помочь в этом процессе:
Разрешите себе чувствовать
Необходимо дать себе время и возможность выразить и проявить свои эмоции и чувства, не подавляя их. Рассмотрите со всей ответственностью свои потребности и желания. Попробуйте разобраться, что именно вам действительно важно в жизни и какие ценности.
Обратитесь за поддержкой к близким
Расскажите друзьям и родным о своих чувствах и попросите их о помощи и поддержке. Вы можете получить поддержку и даже советы, которые окажутся очень полезными.
Найдите новое хобби
Фокусируйтесь на себе и занимайтесь тем, что приносит радость и удовлетворение. Ищите новые приятные вещи и увлечения. Сыграйте в новую игру, зажгите свечи, прокатитесь на велосипеде и так далее. Постарайтесь выполнять маленькие действия, которые приятны вам.
Обратитесь к психологу
Обратитесь за помощью к профессиональному психологу, который сможет помочь вам справиться с негативными эмоциями и стать более уверенным и уравновешенным.
Не теряйте позитивный настрой
Попробуйте видеть в каждой ситуации положительные стороны и не утяжелять себе жизнь негативными мыслями.
Отправляйтесь в путешествие
Отправляйтесь в новые города, на экскурсии. Интересный мир будет открываться перед вами.
Помогайте другим
Рассмотрите, как вы могли бы оказать помощь людям, которые в данный момент испытывают трудности. Вы можете занять себя благотворительностью.
"Спасение утопающих — дело рук самих утопающих, а значит, и вам стоит приложить усилия для ощущения внутренней свободы и избавления от негативных эмоций", — добавила Сухова.