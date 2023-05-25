Женщины перечислили главные раздражающие особенности порно

Женщины с форума Reddit перечислили, какие особенности и моменты в порно считают наиболее раздражающими. Свои главные претензии к фильмам для взрослых пользовательницы назвали в разделе AskReddit.

Многие женщины признались, что их раздражают действия актеров, в реальной жизни причиняющие боль — например, отсутствие смазки или секс с длинными ногтями.

Немало комментариев посвящено неестественным крикам порноактеров и порноактрис.

Также, отметили пользовательницы сети, их смущает пренебрежение обычными для секса правилами гигиены.