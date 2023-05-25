Женщины перечислили главные раздражающие особенности порно
Женщины с форума Reddit перечислили, какие особенности и моменты в порно считают наиболее раздражающими. Свои главные претензии к фильмам для взрослых пользовательницы назвали в разделе AskReddit.
Многие женщины признались, что их раздражают действия актеров, в реальной жизни причиняющие боль — например, отсутствие смазки или секс с длинными ногтями.
Немало комментариев посвящено неестественным крикам порноактеров и порноактрис.
Также, отметили пользовательницы сети, их смущает пренебрежение обычными для секса правилами гигиены.
Ранее мужчины и женщины с форума Reddit вспомнили, как именно люди ошибаются чаще всего, заводя отношения. Многие назвали ошибкой нежелание с самого начала обсудить с потенциальным партнером краеугольные вопросы отношений — например, финансы и родительство.