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Женщины перечислили главные раздражающие особенности порно

Женщины перечислили главные раздражающие особенности порно
© Lenta.ru

Женщины с форума Reddit перечислили, какие особенности и моменты в порно считают наиболее раздражающими. Свои главные претензии к фильмам для взрослых пользовательницы назвали в разделе AskReddit.

Многие женщины признались, что их раздражают действия актеров, в реальной жизни причиняющие боль — например, отсутствие смазки или секс с длинными ногтями.

Немало комментариев посвящено неестественным крикам порноактеров и порноактрис.

Также, отметили пользовательницы сети, их смущает пренебрежение обычными для секса правилами гигиены.

Ранее мужчины и женщины с форума Reddit вспомнили, как именно люди ошибаются чаще всего, заводя отношения. Многие назвали ошибкой нежелание с самого начала обсудить с потенциальным партнером краеугольные вопросы отношений — например, финансы и родительство.

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