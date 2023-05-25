Мужчины назвали привлекающие их и вызывающие комплексы у женщин черты

Пользователи форума Reddit признались, какие черты партнерш считают сексуальными, хотя они и вызывают комплексы у самых женщин. Необычные привлекающие особенности они перечислили в разделе AskReddit.

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Многие назвали женскую грудь с особенностями, которые смущают женщин, привлекательной — так, мужчины находят сексуальной, например, асимметрию.

Один из комментаторов отметил, что ему нравятся полные щеки.

Несколько популярных комментариев посвящены тому, как женщины выглядят по утрам до всех гигиенических процедур.