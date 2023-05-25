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Мужчины назвали привлекающие их и вызывающие комплексы у женщин черты

Пользователи форума Reddit признались, какие черты партнерш считают сексуальными, хотя они и вызывают комплексы у самых женщин. Необычные привлекающие особенности они перечислили в разделе AskReddit.

Мужчины назвали привлекающие их и вызывающие комплексы у женщин черты
© Lenta.ru

Многие назвали женскую грудь с особенностями, которые смущают женщин, привлекательной — так, мужчины находят сексуальной, например, асимметрию.

Один из комментаторов отметил, что ему нравятся полные щеки.

Несколько популярных комментариев посвящены тому, как женщины выглядят по утрам до всех гигиенических процедур.

Ранее мужчины старше 40 лет с форума Reddit пожаловались на то, с какими трудностями им приходится сталкиваться. Многие признались, что главными проблемами с возрастом становятся свидания, сексуальная и романтическая жизнь.

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