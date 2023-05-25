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Раскрыты причины внезапных слез после секса

После сексуального контакта многие испытывают внезапную и резкую смену настроения и могут даже расплакаться, рассказала сексолог и уролог Рена Малик. Причины необычной реакции на секс она раскрыла в видео, опубликованном на ее YouTube-канале.

Раскрыты причины внезапных слез после секса
© Lenta.ru

Малик рассказала, что резкая смена настроения происходит сразу после близости и может варьироваться от эйфории до печали. В некоторых случаях, привела пример специалистка, люди готовы немедленно взяться за выполнение сложной задачи или начать тренировку, а в других — чувствуют упадок сил и сожаление. Она добавила, что разные по своей сути эмоции сопровождаются ясностью, с которой человек их осознает.

Малик подчеркнула, что научного определения этого состояния нет, однако есть исследования, которые подтверждают ее наблюдения. Так, по словам сексолога, до 40 процентов людей хотя бы раз в жизни испытывали перемену настроения после секса. Чаще это происходит с женщинами, при этом они с большей вероятностью почувствуют негативные эмоции, а не положительные. Сексолог объяснила, что причина эмоциональных изменений кроется в процессах, происходящих в мозге во время секса и эякуляции.

«В момент оргазма выделяются такие вещества, как эндорфины и нейротрансмиттеры, например дофамин, который способствует хорошему самочувствию. После секса уровень дофамина падает, а пролактина — повышается, поэтому иногда трудно снова заняться сексом. Кроме того, после оргазма происходит высвобождение окситоцина, гормона объятий. Все эти изменения способствуют смене настроения», — объяснила Малик.

Специалистка добавила, что не следует пугаться неожиданной реакции организма на сексуальную близость, поскольку это нормально. Она также отметила, что в целом секс помогает успокоить тело и разум, а также ясно осознать свои чувства.

Ранее секс-коуч Рич Юзвяк дал совет страдающим от нежелания партнера заниматься сексом. Он предложил больше экспериментировать и привнести в интимную близость элемент неожиданности.

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