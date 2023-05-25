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Любовь живет три года: Лабковский развенчивает миф

«Михаил, а правда ли, что любовь живёт три года? Что вы об этом думаете?» – вопрос, который я получаю от вас с завидной регулярностью. А думаю я, что вы у меня очень впечатлительные и что название книги Бегбедера сильно запало вам в душу. Он, кстати, его не с потолка взял: действительно, есть такая теория, что пара человеческих «особей» испытывает друг к другу любовь и привязанность ровно то время, которое необходимо, чтобы их детёныш, который появляется на свет максимально несамостоятельным, подрос. Чтобы у мамы с папой был стимул вместе его опекать. И это, мол, закон природы, против которого не попрёшь.

Любовь живет три года: Лабковский развенчивает миф
© Daily Moscow

Но только мы-то с вами не в дикой природе живём!

И вообще, знаете, всё это отдаёт каким-то фатализмом: можно не пытаться наладить коммуникацию с партнёром, не разбираться, что именно в отношениях пошло не так, чтобы впредь не повторять подобных ошибок, а просто списать всё на это «правило трёх лет».

Я же думаю, что есть люди, которые способны любить друг друга и четыре, и пять, и все двадцать пять лет. Всё, что для этого нужно — стабильная психика.

Тут ведь вот какое дело: если у вас здоровая и стабильная психика, если вы чётко понимаете себя и свои желания, то вас и не «мотает» направо и налево. Вы последовательны в своих пристрастиях и способны хранить верность одному партнёру годами не потому, что таков ваш «долг», а потому что никого другого вам не надо.

Вы просто продолжаете выбирать любимого человека день за днём, год за годом.

Конечно, невротикам, которые никак не могут прийти к согласию с собой и мечутся из стороны в сторону, даже представить такое сложно. Но у меня есть хорошая новость и для них тоже: свою психику можно стабилизировать, причём вне зависимости от возраста и предыдущего опыта.

Опубликовано на Daily Moscow по информации из официального Telegram-канала автора.

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