Как организовать девичник: 6 шагов для подружки невесты

Этот день запомнится надолго.

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Традиции девичников и мальчишников еще не до конца прижились в нашем обществе, но многие невесты считают это необходимым атрибутом предсвадебной суеты. Часто, чтобы разгрузить и без того напряженный перед праздником график виновницы торжества, подготовкой девичника занимаются подружки. Если эта приятная обязанность легла на вас, возьмите на вооружение несколько полезных советов.

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Главный принцип

Удачный девичник строится из двух важных компонентов: собрать всех подруг и организовать приятное времяпровождение. Оцените время и возможности тех, кто будет принимать участие в празднике, а главное — самой невесты. Если девичник происходит за пару месяцев до церемонии, можно задуматься о совместной поездке: погулять по столице, отправиться в Санкт-Петербург или понежиться на пляже в Сочи. Это приключение оставит незабываемые впечатления, но важно помнить, что все участницы должны быть готовы на пару дней уехать из дома и потратить на мероприятие больше, чем на посиделку в ресторане.

Если же девичник пройдет ближе к свадьбе, не стоит отнимать у невесты слишком много времени: в суете его и так всегда недостаточно. Лучше выбрать праздник на один вечер.

Поэтому первый шаг: забронируйте дату и выберите примерный формат девичника.

Меньше сюрпризов

Невесты, даже самые спокойные, превращаются в нервных, стремящихся все контролировать барышень. Он мечтают, чтобы все, касающееся свадьбы, было идеальным. И девичник, конечно, не исключение. Если вы неожиданно позовете подругу на праздник, она может расстроиться отсутствию укладки, маникюра или настроения.

Шаг второй: хотите устроить сюрприз, совместите предсказуемость и неожиданность. Уведомьте невесту о дате и формате заранее, чтобы она могла выбрать образ, но не раскрывайте подробности вечеринки.

Продумайте финансовый вопрос

На западе принято, что жених и невеста оплачивают церемонию и вечеринку, а расходы на девичник и мальчишник на себя берут друзья. В нашей стране это правило действует не всегда. Договоритесь заранее, кто будет оплачивать вечеринку. Если невеста желает особое место или сценарий, она может поучаствовать в расходах.

Шаг третий: заранее договоритесь о финансовой части и оплатите праздник, чтобы в конце вечера счет не портил атмосферу.

Задайте тон праздника

Девичник не должен остаться в памяти обычным ужином в ресторане, поэтому позаботьтесь об атмосфере, в которой невеста будет чувствовать себя главной героиней события.

Шаг четвертый: найдите подходящие атрибуты и продумайте активности, конкурсы, тосты. Все должны быть о невесте, ее избраннике и ваших отношениях с парой. Наймите фотографа, чтобы запечатлеть этот вечер.

Подарки

Они станут напоминанием о празднике. Пусть небольшие, но милые презенты порадуют невесту.

Шаг пятый: договоритесь с подругами, будете ли вы дарить один подарок или каждая преподнесет сувенир от себя. Здорово, если все презенты будут в одном стиле.

Веселитесь

При всей ответственности, вы тоже должны расслабиться и получить удовольствие. Не думайте о том, что все должно пройти идеально. Это праздник вашей дружбы, запоминающееся событие, а не экзамен.