Как распознать альфонса и не стать его жертвой

Если судить по фильмам и книгам, то альфонс чаще всего «охотится» на женщин в возрасте, которые одиноки и очень состоятельны. Но в реальной ситуации жертвами могут стать и молодые бизнес-леди, и вообще женщины с любым достатком.

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Однако есть определенные признаки и маркеры поведения, на которые стоит сразу обратить внимание. О них «Вечерней Москве» рассказала психолог Ольга Романив.

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Приметы альфонса

Внешне альфонс выглядит словно «с обложки». Это мужчины с нарциссическим типом поведения, метросексуалы. Для них очень важны внешний вид, брендовая одежда, дорогие аксессуары. Кажется, что пылинки на них не опускаются, так они «блестят». На многих женщин один только этот пункт производит неизгладимое впечатление.

В общении с дамами альфонс будет проявлять себя как джентльмен. Внимание, комплименты, подарки, флирт — все это женщина будет получать от него ежедневно. Если у них завяжутся отношения, то они станут частыми гостями ресторанов, выставок и других светских мероприятий. Женщины, которым не хватает внимания, признания от других, а также желающие весело провести время, «клюют» на это и быстро влюбляются.

Мужчина такого типа мастерски обманывают — не сразу можно понять и заметить это. Альфонсы любят слова о «серьезности» своих намерений. Для этих мужчин главное — личная и материальная выгода.

Как только у женщины заканчиваются средства или условия их отношений перестают устраивать альфонса, мужчина включает режим «жертва-тиран». Он больше не такой галантный, заботливый и добрый. Начинает проявлять равнодушие. Или хуже: применяет агрессию, шантаж и угрозы. Обычно жертвами становятся женщины с мягким характером, которые доверяют и сопереживают другим людям. Они могут действительно влюбиться в таких ухажеров, особенно если в прошлом сталкивались с негативным опытом или уже давно не имели романтических отношений.

Как обезопасить себя

Первое, что нужно сделать при знакомстве с красивым мужчиной, — узнать о его работе. Соберите как можно больше информации — желательно при этом ее проверить.

Женщину должна насторожить просьба занять некую сумму или оплатить ужин в ресторане с помощью ее кошелька. Любые материальные запросы — первые звоночки того, что рядом с вами может оказаться настоящий альфонс.

Если в процессе общения мужчина начинает упорно склонять к рискованным махинациям, сомнительным инвестициям — это явный признак мошенника. Он может подключить свое «обаяние» и вызвать чувство жалости, если спутница начнет отказываться от подозрительной идеи. Альфонс знает, что в каждой женщине заложен инстинкт «матери-спасительницы», и будет давить на него.

Постарайтесь запоминать каждую мелочь в его разговорах и следите, чтобы он не прокололся и сам не запутался в показаниях. На первых встречах детально узнавайте о его прошлой жизни. Желательно отмечать те факты, которые можно проверить в Сети или через знакомых.