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3 факта об оргазме, которые вы вряд ли знали

Женский оргазм для многих — таинственный «зверь», о котором все слышали, но не все видели. Наша редакция собрала самые занимательные факты об оргазме, мы уверены, не только вы, но и ваши подруги понятия о них не имели.

3 факта об оргазме, которые вы вряд ли знали
© WomanHit.ru

Зачем женщине оргазм? Вот и никто не знает

Существует множество версий, для чего же женщине оргазм, однако даже серьезные ученые все еще ведут ожесточенные споры по этому поводу. Если с мужчиной все ясно — его эякуляция практически всегда идет в комплекте с оргазмом, что обусловлено природной задачей мужчины оплодотворить женщину, то в чем суть женского оргазма не всегда понятно. Изучать данную реакцию женского организма начали не так давно, но к единому мнению пока не пришли.

Оргазм отключает мозг

Все, кто переживал яркий оргазм в своей жизни, могут подтвердить, что в самый пиковый момент как будто уходишь от реальности. На самом деле, в этот момент часть мозга практически отключается. Как объясняют ученые, во время оргазма префронтальная кора мозга очень плохо снабжается кровью, из-за чего теряется самоконтроль и женщине кажется, что она отходит от реальности. После таких научных объяснений все больше веришь фразе — «оргазм — маленькая смерть».

Оргазм работает как обезболивающее

Приятный факт. И снова нам на помощь приходят ученые: выяснили, что во время оргазма активируются те части мозга, которые отвечают за реакцию на болезненные ощущения в организме. Многие женщины подтверждают, что оргазм способен снижать интенсивность головной и зубной боли примерно на полчаса. В каком-то смысле, оргазм работает как натуральное обезболивающее, главное, чтобы сам процесс на пути к оргазму был таким же приятным.

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