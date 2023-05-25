3 факта об оргазме, которые вы вряд ли знали

Женский оргазм для многих — таинственный «зверь», о котором все слышали, но не все видели. Наша редакция собрала самые занимательные факты об оргазме, мы уверены, не только вы, но и ваши подруги понятия о них не имели.

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Зачем женщине оргазм? Вот и никто не знает

Существует множество версий, для чего же женщине оргазм, однако даже серьезные ученые все еще ведут ожесточенные споры по этому поводу. Если с мужчиной все ясно — его эякуляция практически всегда идет в комплекте с оргазмом, что обусловлено природной задачей мужчины оплодотворить женщину, то в чем суть женского оргазма не всегда понятно. Изучать данную реакцию женского организма начали не так давно, но к единому мнению пока не пришли.

Оргазм отключает мозг

Все, кто переживал яркий оргазм в своей жизни, могут подтвердить, что в самый пиковый момент как будто уходишь от реальности. На самом деле, в этот момент часть мозга практически отключается. Как объясняют ученые, во время оргазма префронтальная кора мозга очень плохо снабжается кровью, из-за чего теряется самоконтроль и женщине кажется, что она отходит от реальности. После таких научных объяснений все больше веришь фразе — «оргазм — маленькая смерть».

Оргазм работает как обезболивающее