Названа оптимальная частота сексуальной активности для снятия стресса

Консультант по вопросам фертильности Трейси Сейнсбери назвала оптимальную частоту сексуальной активности для снятия стресса. Ее слова приводит издание Daily Mail.

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Сейнсбери отмечает, что для положительного эмоционального настроя и психологического благополучия необходимо заниматься сексом три раза в неделю. По ее мнению, придерживаясь такого графика, человек будет получать необходимую суточную дозу гормонов счастья, которая включает серотонин, дофамин и окситоцин.

Специалистка добавила, что эти же гормоны повышают стойкость и выносливость, нужные при борьбе со стрессом. Поэтому, людям переживающим трудные времена, она посоветовала не отдаляться от партнера, а, наоборот, чаще заниматься с ним сексом.