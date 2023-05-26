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Названа оптимальная частота сексуальной активности для снятия стресса

Консультант по вопросам фертильности Трейси Сейнсбери назвала оптимальную частоту сексуальной активности для снятия стресса. Ее слова приводит издание Daily Mail.

Названа оптимальная частота сексуальной активности для снятия стресса
© Lenta.ru

Сейнсбери отмечает, что для положительного эмоционального настроя и психологического благополучия необходимо заниматься сексом три раза в неделю. По ее мнению, придерживаясь такого графика, человек будет получать необходимую суточную дозу гормонов счастья, которая включает серотонин, дофамин и окситоцин.

Специалистка добавила, что эти же гормоны повышают стойкость и выносливость, нужные при борьбе со стрессом. Поэтому, людям переживающим трудные времена, она посоветовала не отдаляться от партнера, а, наоборот, чаще заниматься с ним сексом.

По мнению Сейнсбери, секс в паре должен стать частью повседневной рутины. Он не всегда будет красивым и романтичным, говорит специалистка, но намного важнее, чтобы он был осознанным и регулярным.

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