Жених разоблачил интрижку невесты со свидетелем на свадьбе

Жених, который узнал о романе невесты со своим свидетелем и лучшим другом, разоблачил их интрижку прямо во время свадьбы и вынудил девушку заплатить за банкет. Об этом сообщает Daily Record.

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История стала известна благодаря упоминанию в подкасте о свадебных курьезах Unfiltered Bride. Ее рассказала Джорджи Митчелл, одна из ведущих. По ее словам, узнав об измене, мужчина решил не говорить невесте, что ему все известно. Вместо этого он вознамерился унизить ее в ходе свадебной церемонии.

Молодожены обвенчались, начался банкет. Когда пришло время произносить свадебные клятвы перед гостями, жених встал и попросил присутствующих открыть конверты, которые им только что раздали. Внутри лежали фотографии, на которых обнаженные невеста и лучший друг мужчины занимаются сексом.

После этого жених бросил микрофон и ушел. Вместе с ним ушли его семья и друзья, которые знали о его планах. В итоге невесте пришлось в одиночку платить за сорванный банкет.