Перечислены варианты ответа на предложение секса втроем

Что нужно знать и взвесить женщине, соглашаясь на предложение мужчины заняться сексом втроем, рассказала сексолог Елена Румянцева. Варианты ответа на такое предложение она перечислила в беседе с изданием «Кострома.Today».

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По словам сексолога, если вариант с групповым сексом действительно неприемлем, важно открыто об этом сказать партнеру. В противном случае отношения в паре могут стать напряженнее или вовсе разрушиться.

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«Плюс данного диалога очевиден — он сделает вас еще ближе друг к другу, а также станет сигналом о том, что пора задуматься над тем, как разнообразить вашу интимную жизнь. Альтернатив сексу втроем весьма много: различные практики, игрушки из секс-шопа, ролевые игры или пересмотр сексуальных сценариев и их обновление», — перечислила она.

Если фантазии сходятся, продолжила Румянцева, нужно знать, что парам рекомендуют пробовать подобные эксперименты после 10 лет нахождения в браке или отношений. Также она посоветовала помнить, что отношения после эксперимента непредсказуемо изменятся, но необязательно в худшую сторону.

Женщинам, согласившимся на секс втроем, специалистка указала на вопросы, которые стоит обсудить заранее.

Перед тем, как решиться, надо взвесить все за и против, а также рассмотреть риски. Позаботиться о средствах контрацепции, попросить справку об отсутствии заболеваний, а также пройти обследование самим. Договориться о поле третьего участника и обсудить план действий, чтобы избежать неловкостей в постели или не оказаться привязанной к батарее в процессе, — Елена Румянцева, сексолог.

Для встреч сексолог предложила выбирать нейтральную территорию: отель, съемную квартиру.

«Избегать излишней эмоциональной близости — совместных ужинов, сна на одной постели, проведения совместного досуга. Ведь цель — лишь сексуальная близость», — напомнила она.