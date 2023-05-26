В чем секрет счастливого брака

Почему одни браки длятся по 20-30 лет и более, а другие заканчиваются уже через три года? Влияет ли выбор партнера на качество брака? И в чем секрет долгого и успешного союза? Ответы на эти и другие вопросы читайте в нашем материале.

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«Продолжительность брака – не показатель его качества. Многие длительные браки строятся не на счастье или большой любви, а на терпении, привычке или выборе в пользу детей. Ранее в обществе существовало мощное убеждение о том, что развод – плохое дело и брак должен быть только один. Сейчас же дело обстоит иначе. Конечно, у каждой семьи критерии свои. Но основными можно назвать: умение договариваться и обсуждать возникающие проблемы, не накапливая их внутри себя; доверие и уважение друг к другу; безопасность и поддерживающая эмоциональная среда; наличие собственного времени и пространства», – говорит клинический психолог Елена Сидорова,

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Каждая семья проживает кризисы, и чаще всего они выпадают на первый, третий, седьмой, десятый и пятнадцатый год совместной жизни. Сохранить удается семьи тем парам, которые вступают в диалог и ищут совместный выход, а не поддаются эмоциям, отмечает специалист.

Положительное влияние на продолжительность счастливых семейных отношений оказывает способность двух любящих людей терпеть недостатки друг друга, а не исправлять их во что бы то ни стало, считает психоаналитик ФГБУ НМИЦ им. В.А. Алмазова Андрей Кашкаров.

«Когда люди живут и создают пары в век, ознаменованный проявлениями нарциссизма, ориентированный на потребление и удовольствие, то упускают духовную и человеческую поддержку партнера. Любые конфликты усугубляются наличием свидетелей, в наше турбулентное время этим фактором является «ярмарка тщеславия» в социальных сетях. Поэтому я назову три кита счастливого брака: терпение с производной сострадания к другому, дефицит навязываемого альтернативного выбора и отрицательных внешних факторов влияния в виде друзей и родственников», – говорит Кашкаров.

На основе исследований семей с детьми, которые прожили вместе не менее девяти лет, а также последующими наблюдениями за этими парами выделяют несколько факторов, способствующих успешному браку, объясняет психолог и доктор психологических наук Елена Куфтяк.

«Отделение от родной семьи. Важно отделить себя от эмоций детства, чтобы выстроить новые отношения в собственной семье. Это не означает, что вы отчуждаетесь, это про построение индивидуальности, отличной от родителей и родственников. Формирование чувства единения – создание общности, основанной на близких отношений, но без поглощения друг другом. Границы устанавливают приемлемость и неприемлемость отношений. Близость и физические взаимоотношения – это ключевой фактор, отвечающий за здоровые и открытые отношения, что помогает сохранять брак», – объясняет специалист.

Также важно в дальнейшем в паре принять роль родителя. Появление ребенка влияет на романтическую жизнь положительным и отрицательным образом. Важно защищать свою интимную жизнь и любить своих детей. Необходимо контролировать свое поведение, когда происходит непредвиденное, и доверять партнеру. Важно заменить «я» на «мы» и помнить, что все люди разные и по-разному реагируют на ситуации, отмечает Куфтяк.

«Не стесняйтесь выражать свои эмоции и различия, говорить о том, что не нравится, но не позволяйте гневу разрастаться. Любите свой союз и гордитесь им. Улыбайтесь и смейтесь вместе. Ищите положительные качества в партнере и делайте его позитивным, а не ожидайте позитива. И мужчины, и женщины одинаково нуждаются в поддержке, успокоении и помощи. Поддерживайте партнера в трудную минуту, говорите слова одобрения и сочувствуйте», – говорит психолог.

Ключевыми для крепкого и счастливого брака являются такие факторы, как толерантность к неопределенности супругов, творческое воображение мужчин, женская организованность. Причем, высокая и низкая женская организованность негативно влияют на брак. В то время как средняя организованность положительно влияет на брак, говорит гештальт-терапевт Инна Щичко.

«Часто супруги говорят о детях, как о причинах их разногласий, ссор и проблем в браке. Но, по результатам исследования и опыту консультирования пар, можно сказать, что дети используются, как предлог и рациональное объяснение проблем, часто начавшихся еще до их появления», – считает специалист.

В ситуации с семьей быстрый результат не работает. И это важно понимать, отмечает Щичко.

Семью можно сравнить с бизнесом, которым управляют два партнера с одинаковыми полномочиями. Будут ли партнеры по бизнесу рвать отношения и закрывать дело только потому, что кто-то что-то не так сказал или недопонял, задается вопросом детский психолог Ирина Золотова.

«Как бы это ни звучало, но семья – это постоянная работа. Вы вкладываетесь всецело, и это приносит результат. Любимое дело всегда приносит результат при должном внимании и усилиях, неужели семья не стоит таких же усилий, чтобы она приносила радость, комфорт и удовлетворение», – говорит эксперт.

Эмоции, флирт и секс – это основа здоровых отношений. Но дольше живут те браки, в которых есть общие смыслы любви, уважения, эстетики, познания.