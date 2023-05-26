8 надежных признаков симпатии даже на ранней стадии отношений
Уже на стадии знакомства не терпится узнать, действительно ли симпатия обоюдна или новый знакомый поддерживает разговоры из вежливости.
Хотелось бы читать мысли, но есть и менее фантастический вариант — читать язык тела.
Положение стоп
Невзначай обратите внимание на ноги собеседника, а именно на положение его стоп. Обе направлены прямо на вас? Это хороший знак: скорее всего, парень к вам расположен. И наоборот, если общается в пол-оборота, скорее всего, не очень-то и заинтересован разговором и не спешит идти навстречу.
Дистанция
От всех, кто нам неприятен, мы стараемся держаться подальше и наоборот — с симпатичными людьми социальная дистанция сходит на нет естественным образом. Промежуточным этапом могут быть «случайные» прикосновения до локтя или стремление сесть поближе. А если он поправил волосы, тут уж все слишком очевидно. Если, конечно, вы в тех отношениях, когда подобное внимание вам приятно.
Позиция рук
Руки в открытой позиции означают, что собеседник чувствует себя в безопасности. О романтическом интересе подобные жесты ничего не скажут, но готовность к общению — тоже немаловажный этап любых отношений. А вот если руки постоянно в карманах или сложены на груди, присмотритесь, как мужчина общается с другими людьми. Если он закрывается только при общении с вами, о симпатии речи пока не идет.
Наклон головы
Если ваш потенциальный избранник наклоняет голову набок, когда вас слушает, это может быть отличным знаком. Наклон головы означает, что ему любопытно, — не спешите заканчивать разговор. Но не забудьте дать слово собеседнику: никакие знаки не помогут завязать отношения, если вы говорите только о себе и совсем не умеете слушать.
Прикосновение к горлу
Верх шеи, горло, на подсознании воспринимается людьми как источник коммуникации (речи) и одновременно уязвимая зона тела. Поэтому, если собеседник так или иначе прикасается к этой области, можете трактовать это как невербальный сигнал. В переводе с языка тела такой жест означает, что мужчина в вас заинтересован, но беспокоится, что может вас оттолкнуть, сказав что-то не то. Для возможных отношений это плюс, но лучше дайте мужчине понять, что он может быть собой и вам тоже интересно это общение.
Румянец
Покраснение принято ассоциировать со стыдом, но это не совсем так. Румянцем организм откликается на возбуждение и выброс в кровь дозы адреналина. Таким образом, раскраснеться парень может, если считает, что вы его подловили и заметили его интерес к вам. А если еще не заметили, знайте, румянец не случаен!
Улыбка
Смех и улыбка — это простейшие способы установить взаимопонимание и почувствовать близость с человеком без лишних слов. Так что если вы смеетесь на пару, это признак не только схожего чувства юмора, что в отношениях лишним не будет, но еще и доверия. Особенно если мужчина улыбается во все зубы.
Расширенные зрачки
За исключением некоторых редких недугов, расширение зрачка прямо говорит о возбуждении. Причины могут быть разными, но в ситуации спокойного общения с противоположным полом все однозначно: мужчина испытывает сексуальный интерес. Только не спешите приписывать каждому встречному влюбленность — исследование Чикагского университета показало, что зрачок парней расширялся при виде любой симпатичной девушки. Так что это прекрасный признак симпатии, который невозможно подделать. Но не более того.