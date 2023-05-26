8 надежных признаков симпатии даже на ранней стадии отношений

Уже на стадии знакомства не терпится узнать, действительно ли симпатия обоюдна или новый знакомый поддерживает разговоры из вежливости.

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Хотелось бы читать мысли, но есть и менее фантастический вариант — читать язык тела.

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Положение стоп

Невзначай обратите внимание на ноги собеседника, а именно на положение его стоп. Обе направлены прямо на вас? Это хороший знак: скорее всего, парень к вам расположен. И наоборот, если общается в пол-оборота, скорее всего, не очень-то и заинтересован разговором и не спешит идти навстречу.

Дистанция

От всех, кто нам неприятен, мы стараемся держаться подальше и наоборот — с симпатичными людьми социальная дистанция сходит на нет естественным образом. Промежуточным этапом могут быть «случайные» прикосновения до локтя или стремление сесть поближе. А если он поправил волосы, тут уж все слишком очевидно. Если, конечно, вы в тех отношениях, когда подобное внимание вам приятно.

Позиция рук

Руки в открытой позиции означают, что собеседник чувствует себя в безопасности. О романтическом интересе подобные жесты ничего не скажут, но готовность к общению — тоже немаловажный этап любых отношений. А вот если руки постоянно в карманах или сложены на груди, присмотритесь, как мужчина общается с другими людьми. Если он закрывается только при общении с вами, о симпатии речи пока не идет.

Наклон головы

Если ваш потенциальный избранник наклоняет голову набок, когда вас слушает, это может быть отличным знаком. Наклон головы означает, что ему любопытно, — не спешите заканчивать разговор. Но не забудьте дать слово собеседнику: никакие знаки не помогут завязать отношения, если вы говорите только о себе и совсем не умеете слушать.

Прикосновение к горлу

Верх шеи, горло, на подсознании воспринимается людьми как источник коммуникации (речи) и одновременно уязвимая зона тела. Поэтому, если собеседник так или иначе прикасается к этой области, можете трактовать это как невербальный сигнал. В переводе с языка тела такой жест означает, что мужчина в вас заинтересован, но беспокоится, что может вас оттолкнуть, сказав что-то не то. Для возможных отношений это плюс, но лучше дайте мужчине понять, что он может быть собой и вам тоже интересно это общение.

Румянец

Покраснение принято ассоциировать со стыдом, но это не совсем так. Румянцем организм откликается на возбуждение и выброс в кровь дозы адреналина. Таким образом, раскраснеться парень может, если считает, что вы его подловили и заметили его интерес к вам. А если еще не заметили, знайте, румянец не случаен!

Улыбка

Смех и улыбка — это простейшие способы установить взаимопонимание и почувствовать близость с человеком без лишних слов. Так что если вы смеетесь на пару, это признак не только схожего чувства юмора, что в отношениях лишним не будет, но еще и доверия. Особенно если мужчина улыбается во все зубы.

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