Выяснилось, когда вместо оргазма испытывают дискомфорт
Мичиганский университет: 55% людей во время секса испытывают неприятные ощущения вместо оргазма.
Исследователи из Мичиганского университета выяснили, что люди могут испытывать болезненный или даже неприятный оргазм во время полового акта по обоюдному согласию, что сильно подрывает сексуальность, отношения и психическое здоровье.
В ходе исследования было опрошено 726 человек, у которых пытались узнать о прошлом сексуальном опыте, когда они чувствовали принуждение к сексу и оргазму, хотя при этом не желали этого. В таких случаях около 55% людей испытывали плохой оргазм.
Ещё одной причиной плохого оргазма выявили гиперфиксацию на желании получить оргазм, что вытекало из социального давления. Дело в том, что многие уверены, что секс обязательно должен завершаться именно оргазмом и если его получить, то можно доставить удовольствие партнёру, а сам секс точно будет качественен, так как всё дело именно в этом аспекте.
Кто-то же объяснял свой плохой оргазм стыдом или виной по поводу секса из-за религиозных и социокультурных факторов. Например, у трансгендеров причиной плохих оргазмов была гендерная дисфория. Дело в том, что для кого-то оргазм служил их тревожным напоминанием о несоответствии между биологическим полом и гендерно идентичностью.
Участники опроса также утверждали, что неприятны оргазмы с партнёром без тесной интимной связи. Оказывается, плохая физическая и эмоциональная связь с партнёром способна помешать полному расслаблению во время секса и препятствует достижению оргазма, или же он становится просто неприятным.