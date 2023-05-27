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Выяснилось, когда вместо оргазма испытывают дискомфорт

Мичиганский университет: 55% людей во время секса испытывают неприятные ощущения вместо оргазма.

Выяснилось, когда вместо оргазма испытывают дискомфорт
© FBM.ru

Исследователи из Мичиганского университета выяснили, что люди могут испытывать болезненный или даже неприятный оргазм во время полового акта по обоюдному согласию, что сильно подрывает сексуальность, отношения и психическое здоровье.

В ходе исследования было опрошено 726 человек, у которых пытались узнать о прошлом сексуальном опыте, когда они чувствовали принуждение к сексу и оргазму, хотя при этом не желали этого. В таких случаях около 55% людей испытывали плохой оргазм.

Ещё одной причиной плохого оргазма выявили гиперфиксацию на желании получить оргазм, что вытекало из социального давления. Дело в том, что многие уверены, что секс обязательно должен завершаться именно оргазмом и если его получить, то можно доставить удовольствие партнёру, а сам секс точно будет качественен, так как всё дело именно в этом аспекте.

Кто-то же объяснял свой плохой оргазм стыдом или виной по поводу секса из-за религиозных и социокультурных факторов. Например, у трансгендеров причиной плохих оргазмов была гендерная дисфория. Дело в том, что для кого-то оргазм служил их тревожным напоминанием о несоответствии между биологическим полом и гендерно идентичностью.

Участники опроса также утверждали, что неприятны оргазмы с партнёром без тесной интимной связи. Оказывается, плохая физическая и эмоциональная связь с партнёром способна помешать полному расслаблению во время секса и препятствует достижению оргазма, или же он становится просто неприятным.

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