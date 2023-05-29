Психолог перечислила признаки разрушающих отношений

Признаки нездоровых, разрушающих отношений назвала «Мосленте» медицинский психолог, психотерапевт, преподаватель Института прикладной психологии в социальной сфере Наталья Губарева. Основной из них — подавление одним партнером желаний и стремлений другого.

«Например, мужчина принуждает жену "работать мамой", игнорируя ее интересы вне сферы родительства, так как именно он "добытчик" в семье, а ей якобы "нет смысла тратить время" на работу», — пояснила эксперт. Нередко такие установки появляются из опыта, полученного человеком в детстве.

В дисгармоничных отношениях партнер всегда берет инициативу на себя во время принятия важных решений, не слышит другого, не идет на компромисс. Он может прибегать к манипуляциям. В нездоровых отношениях часто присутствует обесценивание и критика.

«Партнер/партнерша критикует и высмеивает все ваши идеи и начинания. Не обращает внимания на ваши интересы, поэтому вам легче их скрывать. Поддержка и принятие — одни из важных потребностей любого человека — отсутствуют. Партнер как будто зациклен на ваших недостатках, а достоинства не замечает», — описала настораживающие признаки Губарева.

Психолог напомнила, что угодничество другому как приоритет может привести к развитию психических расстройств и психосоматических заболеваний. Она подчеркнула, что в гармоничных отношениях несогласия проясняются осторожно и с обязательной поддержкой.