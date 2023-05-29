Мужчины и женщины поделились неочевидными секс-лайфхаками

Мужчины и женщины с форума Reddit перечислили неочевидные лайфхаки, которые помогают им в сексуальной жизни. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit.

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Среди таких секс-лайфхаков, в частности, мужчины назвали достаточное употребление воды, благотворно влияющее на эрекцию.

Некоторые участники форума назвали юмор хорошим способом справиться с неловкими ситуациями в постели.

Кроме того, один из пользователей порекомендовал чаще крепко обнимать своих партнеров.