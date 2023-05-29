Фразы, которые мужчины мечтают услышать от вас в постели

Он просто не сможет остаться равнодушным.

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Мужчины тоже невероятно восприимчивы к словам, особенно если речь идет о сексе. Не стоит думать, что партнер полностью отключается от реальности, совсем нет. Если вы хотите подогреть свои отношения, стоит запомнить несколько фраз, которые никогда не оставляют мужчину равнодушным в сексе. Попробуйте!

«Ты настоящий…»

Дополните по ситуации. Лучше всего, если вы сделаете комплимент его мужскому достоинству, так как любой мужчина в тайне переживает из-за своих габаритов и сексуальных умений в целом, а положительное подкрепление от любимой женщины вознесет его самооценку до небес, ему непременно захочется доставить вам ответное удовольствие.

«Делай со мной все, что хочешь»

Мужчины фантазируют примерно в три раза чаще женщин. Многим из них нужна постоянная стимуляция, чтобы поддерживать градус возбуждения. Ваше разрешение на сексуальные эксперименты поднимут вашу сексуальную жизнь на новый уровень. Главное, после такого предложения не отказываться от своих слов и действительно быть готовой осуществить мужские желания. Но помним — не делайте то, что доставляет вам дискомфорт.

«Хочу тебя попробовать»

Для мужчин оральные ласки — must have. Трудно представить мужчину, который бы пришел в ужас от такого предложения от женщины. Некоторые мужчины иногда боятся предложить этот вид секса партнерше, так как знают о неоднозначной реакции, которую вызывает такой вид ласк. Сделайте первый шаг и вы увидите, как загорятся его глаза. Он будет вам безумно благодарен.

Повторяйте имя партнера