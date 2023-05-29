Психолог назвала возбуждающие женские качества

Уверенные в себе женщины с адекватной самооценкой привлекают мужчин больше всего, уверяет психолог онлайн-платформы «Грань.рф» Анастасия Корнеева. В беседе с «Лентой.ру» она назвала и другие качества, которые, по ее мнению, кажутся потенциальным партнерам наиболее возбуждающими.

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По словам психолога, сексуальное влечение у обоих полов вызывает не только привлекательный внешний вид: огромную роль играет настрой, невербальные сигналы и поведение.

Сочетание хрупкости и силы

По мнению Корнеевой, если на первый взгляд нежная и трепетная девушка способна, например, собирать мебель или занимается экстремальным вождением — это может заинтересовать многих мужчин из-за контраста.

Понимание своих желаний

Психолог утверждает, что большинство мужчин восхищает, когда женщина знает, чего она хочет, и прямо заявляет, что ей нравится в постели, а что — нет.

Доверие

Корнеева считает, что для мужчин часто важно, чтобы партнерша им доверяла, не сомневалась в них и могла на время отпустить контроль. В противном случае, предупреждает психолог, в сексуальной жизни пары могут появиться проблемы.

Уверенность в себе и адекватная самооценка

Если женщина искренне довольна собой, чувствует свою самоценность, то с ней рядом, как правило, легко и приятно, говорит Корнеева. Такая женщина любит себя и не боится показаться смешной, подурачиться и в чем-то ошибиться.

Интерес к партнеру

Психолог полагает, что большинство мужчин привлекают женщины, которые готовы их слушать. «Мужчины редко, к сожалению, получают комплименты и чувствуют, что они важны и нужны, — объясняет Корнеева. — Поэтому как только такая дама появляется в его жизни, у нее есть все шансы завоевать его сердце».

Чувство юмора

Собеседница «Ленты.ру» утверждает, что мужчин часто возбуждают женщины, способные оценить их шутки. По ее словам, для них это бальзам на душу.