Как вернуть гармонию в семейные отношения

После вступления в брак, с течением времени, супруги начинают лучше узнавать друг друга. В партнерах открываются иные, ранее не известные черты, иногда исчезают некоторые иллюзии. Из-за чего чаще всего возникают трудности и как укрепить семейные узы, рассказывает специалист Московской службы психологической помощи населению Надежда Павлова.

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В период ухаживания практически каждая пара видит идеальную картину будущей совместной жизни: раз они любят друг друга, то все будет хорошо. Но двух одинаковых людей не существует, каждый человек уникален по-своему. Даже если у супругов максимально общие интересы и предпочтения, все равно будут моменты, в которых они не совпадут. И это может стать причиной конфликтов и недовольства друг другом. Мы не умеем читать мысли партнера, поэтому обо всем надо уметь говорить открыто. Если этот навык отсутствует, то ему необходимо учиться.

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"При создании семьи появляются три важных составляющих: «я», «ты», как отдельные личности и «мы», как пара. Это важно понимать и принимать. Супруги не могут находиться вместе постоянно, у каждого должно быть свое личное время и пространство", — объясняет Надежда Павлова.

Во взаимоотношениях между мужем и женой необходим баланс — это так называемое равновесие между «брать» и «давать». Каждый партнер должен быть готов к полноценному и равному взаимообмену, а также показывать заинтересованность друг в друге. Такое отношение охватывает все уровни семейной жизни: духовный, сексуальный, материальный и эмоциональный. Благодаря принципу «ты — мне, я — тебе», брак может существовать, развиваться и становиться более глубоким. Трудности могут начаться тогда, когда баланс нарушен. Например, один из партнёров перестает вкладываться в отношения, показывает, что ни в чем не нуждается, или не принимает поддержку партнера. Или же, он требует больше ресурсов для себя, не предлагая ничего взамен. И тут возникает тот самый вопрос: сохранять союз или нет? В разводе, если он состоялся, ответственность лежит на обоих супругах.

Как спасти отношения

Прежде, чем принимать решение о расторжении брака, необходимо сделать паузу. Договоритесь с партнером о том, что какое-то время вы поживете раздельно, определите этот период: неделя, две, месяц. В это время вы общаетесь только в экстренных случаях. Если есть дети, то решаете вопросы, связанные исключительно с ними. Также здесь важно договориться о том, что до момента, пока не закончится обговоренный период, в другие отношения каждый из партнеров не вступает.

"Это нужно для того, чтобы супруги могли побыть наедине с собой, со своими мыслями и чувствами, а также, чтобы проанализировать, на каком уровне семейных взаимоотношений произошел дисбаланс. Эта пауза также важна потому, что находясь в конфликтных взаимоотношениях, важно остановить процесс взаимных претензий. Когда мы находимся в сильных эмоциях, переживаниях, то можем сказать слова, о которых потом пожалеем", — говорит Надежда Павлова.

Ответьте вместе на вопросы: когда появились разногласия? Что не устраивает в партнере и в отношениях? Что было в начале и что есть сейчас? Что хотелось бы, чтобы было в браке? Что каждый готов сделать для этого? Кто в какую роль попадает? Возможно, вы требуете от партнера того, чего он дать не может?

Прояснение ситуации также необходимо, потому что, не разобравшись с актуальной жизненной историей, высока вероятность того, что в будущем вы столкнетесь с теми же самыми проблемами.

Если самостоятельно разобраться в семейных перипетиях не получается, вы запутались в своих мыслях, ощущениях, состоянии, то следует обратиться за помощью к специалисту.

Бесплатную психологическую поддержку можно получить в Московской службе психологической помощи. Единый справочный телефон: (499) 173-09-09. Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум.