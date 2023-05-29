Как пережить развод: 8 шагов к новым отношениям

Как вернуться в мир знакомств после развода с минимальными переживаниями, насколько это возможно?

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Смените обстановку

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Пора признать, что отношениям пришел конец, и жить будущим. А для этого придется сжечь мосты, связывающие с прошлым. Избавьтесь от всех его вещей, уберите подальше совместные фото. Если его подарки навевают болезненные воспоминания, избавиться лучше и от них. Едва ли у вас будет настроение делать ремонт сразу после расставания, но передвинуть мебель и, например, сменить шторы будет очень кстати: сложно строить новую жизнь там, где все напоминает о прошлом.

Определите дальнейшие планы

В какой-то момент может показаться, что жизнь рухнула, а вместе с ней надежды и мечты. Если все они были связаны с бывшим, считайте развод возможностью наконец-то подумать о себе. Найдите амбициозную и вдохновляющую цель, чтобы разбудить в себе азарт. Повышение по службе или новое хобби укрепит вашу мотивацию, поддержит в трудные моменты и не даст скатиться в депрессию. Помните, что жизнь продолжается и нет смысла тратить ее на бесполезные воспоминания.

Найдите плюсы в настоящем

Мечтаете, чтобы все было как прежде? Но нельзя не признать — все же семейная жизнь накладывает ряд ограничений. Поэтому с разводом у вас появились и новые возможности. Запишите все преимущества, которые дало вам расставание, — все, что приходит в голову. Может показаться, что плюсов нет, но вскоре на листе бумаги не останется свободного места. Это простое упражнение поможет понять — жизнь не стоит на месте и вы способны на многое. Наслаждайтесь свободой.

Избегайте изоляции

Купить ведерко мороженого и устроиться на диване перед экраном — неплохая идея в стиле Бриджит Джонс, если это план на несколько дней, а не на ближайшие месяцы и годы. После разрыва важно не оставаться в изоляции и не закрываться от мира — постарайтесь найти человека, с которым сможете спокойно обсудить происходящее, проанализировать ситуацию и сделать выводы. Расскажите ему или ей о том, что вы чувствуете, и не бойтесь проявлять эмоции. Это сэкономит массу нервов, здоровья, упростит жизнь и поможет справиться с разводом. Только не забудьте, что друзья ждут от вас взаимного интереса.

Ухаживайте за собой

Разбитое сердце — не единственное, что определяет ваше настроение и самочувствие. Разрыв будет перенести куда проще, если вы уделите себе внимание. Дело не только в гардеробе или бьюти-процедурах. Приготовьте эстетичный завтрак, запишитесь на сеанс массажа, примите ванну при свечах — полюбите себя, и вас полюбят окружающие.

Поддерживайте нормальные отношения

В моменте может быть слишком больно, даже чтобы решиться на спокойный разговор с экс-возлюбленным. Но никогда не переходите черту: ваша жизнь точно не станет лучше, если вы скажете то, о чем пожалеете, или будете унижать бывшего мужа. Ситуацию это никак не исправит. Остаться друзьями получается далеко не у всех, но спокойно решать юридические и прочие общие вопросы не значит дружить. Нормальные отношения с бывшим позволят не тратить нервы на мелочи и не копить в себе злость. А если есть общие дети — тем более.

Не спешите начинать серьезные отношения

Конечно, нужно жить дальше, но лучше не начинать серьезных отношений сразу же после развода. Безусловно, многим хочется скорее вернуться к прежней стабильности, но, как показывает практика, необдуманная посадка на «запасной аэродром» редко заканчивается удачным и долговременным союзом. Вы только запутаетесь в себе еще больше и будете бороться с чувством вины. Лучше взять паузу, что никак не помешает общению. Строить новые отношения можно, когда малейшее воспоминание о прошлых перестанет вызывать бурю эмоций.

Не отказывайтесь от поддержки