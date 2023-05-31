Названа опасность примирительного секса для отношений

Примирительный секс может быть опасным для отношений, так как многие с помощью него сглаживают проблемы вместо того, чтобы решать их. Клинический психолог Дарья Суслова в беседе с «Лентой.ру» назвала привычки, приводящие к ссорам и расставанию.

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Врач объяснила, что некоторым людям с появлением любимого человека хочется делить с ним все — печали, радости, увлечения, друзей. Однако рано или поздно это начинает надоедать одному из партнеров. По ее словам, растворяться в партнере больше склонны женщины.

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«Многие мужчины решаются на развод, аргументируя его тем, что прежде яркая личность рядом с ним превратилась в человека фактически без интересов и друзей. Причем им невдомек, что таким способом любимая девушка пыталась продемонстрировать, насколько дороги ей эти отношения», — комментирует психолог.

Еще одна пагубная привычка — стремление думать и говорить за того, кто рядом, продолжила Суслова. Это проявляется, когда человек говорит за двоих, употребляя местоимение «мы». Она пояснила, что за этой привычкой может скрываться стремление мерить партнера по своей мерке, рассуждая о его взглядах на жизнь, отвечая за него на вопросы.

«Это та самая анекдотичная ситуация, когда один в паре решает, какие фильмы, рестораны нравятся обоим», — иронично отметила психолог.

Еще одной привычкой, которая грозит разрывом отношений, Суслова назвала избегание проблем или их отрицание. Психолог подчеркнула, что ни один из партнеров не обязан соглашаться с любым высказыванием или точкой зрения любимого человека. Однако выслушивать того, кто рядом, и обсуждать острые вопросы необходимо.

Неумение искренне прощать грозит ухудшением отношений в паре, предупредила специалистка.

«Руководствуясь какими-то причинами, вы можете сказать любимому человеку, что простили его, но в глубине души продолжите испытывать боль и раз за разом возвращаться к неприятным воспоминаниям. От этого страдают оба: ваш партнер думает, что неприятный инцидент исчерпан, вы продолжаете прокручивать в голове болезненные события», — разъяснила Суслова.

Психолог напомнила, что сравнивать партнера с другими людьми — плохая идея. По ее мнению, человеку может казаться, что подобными сравнениями реально мотивировать спутника жизни на перемены, но ничего, кроме злости, такие сравнения не вызывают.

Опасно для отношений сглаживать острые углы с помощью секса, уверяет Суслова.

«Секс после ссоры называют make-up sex. "Макияжный" он лишь потому, что скрывает проблемы, когда видимого решения для них нет. Разногласия никуда не исчезнут, а вот навыки вербального примирения и умения полноценно выстраивать диалог — да», — предупредила она.