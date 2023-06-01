Названы способы обсудить с партнером непонравившийся секс

Проблемы в сексе необходимо прямо, но деликатно озвучивать партнеру, считает психолог, сексолог Дмитрий Соболев. Он назвал «Ленте.ру» способы обсудить непонравившийся секс.

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Бывает так, что секс не приносит удовольствия одному из партнеров (а бывает, и обоим). Замалчивание проблемы только усугубляет ее, а не решает. Признаться в том, что секс не понравился и обидеть близкого страшно, однако не получать удовольствия в постели — еще страшнее, считает Соболев.

Разговоры о неудовлетворенности в сексе требуют бережного отношения к близкому человеку. Способность говорить на интимные темы — показатель уровня и качества отношений, и если в сексуальной сфере все хорошо, то и отношения в порядке, уверен психолог. Однако сбить эту тонкую настройку можно запросто необдуманными словами, брошенными в адрес партнера, предупредил специалист.

В обсуждении неудовлетворенности сексом ключевым является не то, что вы просите у партнера, а то, как вы выражаете свои желания, продолжил Соболев. Чтобы разговор прошел продуктивно и не ранил, нужно сформулировать запрос. Необходимо определиться, что хочется получить и исправить в сексе. При этом необходимо понимать, что все индивидуальны.

Начинать разговор лучше с того, что нравится, это позволит обоим партнерам расслабиться, советует сексолог. «Во время обсуждения лучше использовать фразы: "Мне было неприятно, когда ты делал…", "Мне бы хотелось добавить в наши отношения…". В этих конструкциях отсутствует местоимение "ты". Это важно, чтобы партнер не чувствовал потребность защищаться», — говорит собеседник «Ленты.ру».