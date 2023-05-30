4 простые привычки, которые укрепляют отношения, по мнению ученых

В попытках укрепить отношения пары подчас идут на крайне серьезные меры: одни решают проводить отпуск порознь, чтобы соскучиться друг по другу, другие немедленно идут к семейному психотерапевту, а третьи стараются переделать себя в угоду партнеру.

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Однако, как выяснили ученые, для того, чтобы отношения были доверительнее, крепче и больше устраивали обоих, порой достаточно минимальных действий.

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Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Держаться за руки

В одном из исследований эксперты слегка били женщин током. Этот момент девушки могли переживать самостоятельно, а также держа за руку незнакомца или мужа. В ходе эксперимента ученые выяснили: когда рядом с женщинами были их мужья, стресс от шока был значительно ниже. Более того, держа партнера за руку, испытуемые ощущали эффект, который можно сравнить с обезболивающим препаратом.

Ученые убедились в этом после сканирования мозга. Исследователи также отметили: чем счастливее была пара, тем более положительный эффект оказывало прикосновение.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что, держась за руки, партнеры буквально могут разделять чувства друг друга.

Делать приятные мелочи

Небольшие сюрпризы, добрые слова, комплименты, поцелуи на прощание – эти и другие приятные мелочи в отношениях отнюдь не излишества, а необходимость. Со временем на смену романтике приходят бытовые трудности. На этом этапе распадается много пар, поскольку партнеры перестают чувствовать ту связь между ними, которая была в начале.

Однако для того, чтобы эту связь поддерживать, важно прикладывать усилия. Только в этом случае отношения будут становиться крепче и процветать.

Интересоваться делами возлюбленного

В бытовой суете люди часто забывают задавать партнерам простые, но важные вопросы. Специалисты установили – для того, чтобы укреплять отношения, важно регулярно интересоваться делами второй половинки. Такие разговоры можно начинать с фразы: "Как прошел твой день?", а затем переходить к более глубоким беседам о чувствах, мыслях и страхах.

Свыше 40 лет доктор Джон Готман изучал пары и их коммуникацию друг с другом. Эксперт пришел к выводу, что партнеры, которые не интересовались делами друг друга, расставались значительно чаще.

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