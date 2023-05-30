4 простые привычки, которые укрепляют отношения, по мнению ученых
В попытках укрепить отношения пары подчас идут на крайне серьезные меры: одни решают проводить отпуск порознь, чтобы соскучиться друг по другу, другие немедленно идут к семейному психотерапевту, а третьи стараются переделать себя в угоду партнеру.
Однако, как выяснили ученые, для того, чтобы отношения были доверительнее, крепче и больше устраивали обоих, порой достаточно минимальных действий.
Подробнее об этом – в материале "Рамблера".
Держаться за руки
В одном из исследований эксперты слегка били женщин током. Этот момент девушки могли переживать самостоятельно, а также держа за руку незнакомца или мужа. В ходе эксперимента ученые выяснили: когда рядом с женщинами были их мужья, стресс от шока был значительно ниже. Более того, держа партнера за руку, испытуемые ощущали эффект, который можно сравнить с обезболивающим препаратом.
Ученые убедились в этом после сканирования мозга. Исследователи также отметили: чем счастливее была пара, тем более положительный эффект оказывало прикосновение.
Таким образом, ученые пришли к выводу, что, держась за руки, партнеры буквально могут разделять чувства друг друга.
Делать приятные мелочи
Небольшие сюрпризы, добрые слова, комплименты, поцелуи на прощание – эти и другие приятные мелочи в отношениях отнюдь не излишества, а необходимость. Со временем на смену романтике приходят бытовые трудности. На этом этапе распадается много пар, поскольку партнеры перестают чувствовать ту связь между ними, которая была в начале.
Однако для того, чтобы эту связь поддерживать, важно прикладывать усилия. Только в этом случае отношения будут становиться крепче и процветать.
Интересоваться делами возлюбленного
В бытовой суете люди часто забывают задавать партнерам простые, но важные вопросы. Специалисты установили – для того, чтобы укреплять отношения, важно регулярно интересоваться делами второй половинки. Такие разговоры можно начинать с фразы: "Как прошел твой день?", а затем переходить к более глубоким беседам о чувствах, мыслях и страхах.
Свыше 40 лет доктор Джон Готман изучал пары и их коммуникацию друг с другом. Эксперт пришел к выводу, что партнеры, которые не интересовались делами друг друга, расставались значительно чаще.
Вместе изучать новое
Получение нового совместного опыта – отличная встряска для отношений, особенно если есть чувство, что вы погрязли в рутине. Отправьтесь в путешествие, сыграйте в новую настольную игру, посетите кулинарный мастер-класс или опробуйте новый гаджет в постели. Главное, чтобы это занятие потенциально могло принести удовольствие обоим.