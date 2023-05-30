Желающим избавиться от влюбленности в друзей дали совет

Психотерапевт Филиппа Пери посоветовала желающим избавиться от ненужной влюбленности осознано наблюдать за собственными чувствами, чтобы контролировать их проявления. Такой совет она дала в авторской колонке для The Guardianи.

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За помощью к специалистке обратилась 52-летняя замужняя женщина, которая страдает из-за тайной влюбленности к женатому другу. Читательница рассказала, что не собирается разводиться, поскольку любит супруга и не намерена разрушать чужой брак. И, хотя она никогда не переписывалась с объектом страсти и не встречалась с ним наедине, она мечтает избавиться от мешающей ей жить влюбленности.

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Отвечая на письмо, Пери объяснила возможную причину нежелательной влюбленности. По ее мнению, романтические фантазии о мужчине, с котором никогда не было реальных отношений, были для читательницы способом спрятаться от семейных неурядиц. Теперь, когда проблемы с мужем остались в прошлом, отпала необходимость воображать несуществующий роман, считает психотерапевт.

Пери посоветовала осознанно наблюдать за своими чувствами со стороны. По ее мнению, это поможет лучше контролировать проявление эмоций и, в конце концов, избавиться от навязчивых фантазий.

Пери предупредила, что работа с осознанным наблюдением не дает сиюминутный результат, но при ежедневной практике она обязательно будет эффективной. Пока же чувства не прошли, психотерапевт рекомендовала, встречаясь с объектом любви, концентрировать внимание на других вещах — предметах в комнате или собственном дыхании.

Также психотерапевт добавила, что иногда люди влюбляются потому, что видят в объекте страсти те качества, которых у них нет, но им очень хотелось бы иметь. Она призвала задуматься об этом и попытаться развивать эти черты характера. Так, по ее мнению, влюбленность пройдет сама собой.

Кивитс заключила, что влюбленность — это нормально и даже хорошо, если относиться к ней легко и наслаждаться общением с возлюбленным, а не бросаться в пучину чувств и ломать два брака. В качестве совета она предложила почитать роман «Чувство и чувствительность» Джейн Остин, в котором одна из героинь отдается на волю чувств, а другая ведет себя более разумно, и решить, какой вариант больше подходит автору письма.