Признаки и причины неверности

К сожалению, бесконечная любовь бывает только в сказках и романтических комедиях, а счастливые браки в большинстве своём — это лишь оболочка, внутри которой могут быть недопонимания, ссоры и самое неприятное: супружеская измена.

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Согласно статистике, изменяют примерно 25% женщин и около 70% мужчин. Показатели ужасающие, и тем, у кого счастливая крепкая семья, в них даже невозможно поверить. Однако если даже статистика имеет погрешность, ее все равно недостаточно, чтобы реальная ситуация изменилась. Так как понять, что тебе изменяют, в чем причины измен?

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Попробуем разобраться в причинах, рассмотрим прямые и косвенные признаки измен и выясним, что делать, если подозрения оказываются небеспочвенными.

Почему люди изменяют

Существует несколько причин, по которым и мужчины, и женщины ходят «налево».

В первую очередь это сексуальная неудовлетворённость и угасание былой страсти. В этом случае либо одного, либо сразу обоих партнёров не устраивает качество, частота и экспрессивность сексуальной связи. Вторая причина — желание новых ощущений. Чаще всего этот повод называют мужчины. Третий — новая влюблённость. Тут уже женщины подвержены в большей степени: внезапная вспышка чувств, даже мимолётная, может подтолкнуть к тому, чтобы супруг или супруга пожертвовал верностью.

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Далее — неуверенность в себе. В этом случае муж или жена на стороне ищут возможность самоутвердиться. Наиболее часто это встречается в семьях с явным доминированием одного из супругов над другим: уязвлённое самолюбие и желание почувствовать себя значимым подталкивает человека к тому, чтобы пережить интрижку на стороне. Причём, как правило, инициатива исходит от третьей стороны, что значительно повышает самооценку и рушит все мосты.

Ещё две популярные причины — разлука на долгое время или внезапная измена (корпоратив, вечеринка, бурный вечер в баре). В первом случае партнёрам тем сложнее избежать соблазна, чем дольше и регулярнее расставание (из-за командировок, например). Во втором дело подгоняется алкоголем, который значительно расширяет моральные горизонты — особенно в кругу симпатичных сотрудниц, которые не против добавить перчинку в вечер. Кстати, после таких случаев участники интрижки, как правило, испытывают сильный стыд.

И, наконец, самый непопулярный среди мужчин и, наоборот, весьма «любимый» женщинами повод для измены: месть. Чаще всего это происходит в ответ на неверность партнёра.

Косвенные признаки измены

В большинстве случаев «левый» роман образуется там, где супруг или супруга проводит большое количество времени вне дома: на работе, в спортзале, в кружке по йоге/стретчингу или на собрании анонимных любителей хомячков. Реже изменяют с общими друзьями или знакомыми. Тройку лидеров замыкает курортный роман, который, в свою очередь, может быть как мимолётным, так и растянуться на месяцы тайных встреч.

Следует понимать, что одного подозрения в измене недостаточно. Даже если есть один или два из нижеописанных признаков неверности, вовсе не факт, что супружеское преступление имеет место. С другой стороны, выпытывать у изменщика/изменщицы правду абсолютно бесполезно — они будут стоять на своём до последнего. А вот если имеется очевидная совокупность признаков, и при этом есть систематика — это уже повод выразить свои подозрения вслух и — как бы это грустно не звучало — прекратить отношения. От этого будет лучше обоим партнёрам.

Самая явная причина, на фоне которой стоит присматриваться к остальному — резко изменение образа жизни партнёра. Внезапные и частые командировки, работа допоздна, встречи в руководством и коллегами во внерабочее время — всё это может указывать на то, что у человека появилась причина, по которой ему хочется задержаться.

Далее — изменение внешности. Как правило, для любовников, особенно в самом начале отношений на стороне, хочется выглядеть гораздо лучше, чем обычно. Для этого неверный партнёр начинает посещать спортзал, следить за собой (если до этого особо не уделял внимания внешнему виду), чаще посещать салоны красоты, девушки приобретают красивое нижнее бельё, мужчины тщательно приводят себя в порядок. Если это всё проявляется резко и без предпосылок — дело может быть нечисто.

В XXI веке ярким лакмусом измены, безусловно, является то, как человек ведёт себя с телефоном. Установка пароля везде, где только можно, долгие разговоры или переписки в другой комнате, на балконе или в ванной, если партнёр агрессивно реагирует на попытки посмотреть, что на дисплее, если судорожно смахивает всплывающие уведомления, когда показывает вам видео или фото — это уже весьма явный признак, что партнёру есть что скрывать. Сюда же частый звонки и сообщения от странных адресатов типа «Миша СТО», «Антон работа», «Аркадий воздушные шары» и подобные, которых раньше не наблюдалось.

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Выраженное равнодушие — тоже пункт, на который стоит обратить внимание. При появлении любовника или любовницы все положительные эмоции уходят, как правило, на сторону, и супругу/супруге остаётся игнор, раздражение или буквально наплевательское отношение.

Прямые (почти) признаки измены

Этим признакам тоже не стоит доверять на все 100 процентов, но почти всегда они указывают на измену — особенно если имеют систематический характер. Например, обратите внимание на оснащение автомобиля (если он есть). Положения сидений, подголовников, странные ники в списке сопряженных устройств медиа — всё это может говорить либо о том, что в машине регулярно ездит кто-то, кто подгоняет всё под себя, либо что сиденья вовсе складывали или откатывали — например, для того, чтобы заняться сексом в машине.

Следующий пласт, который стоит проверить — цифровой след. Это активность на туристических и развлекательных порталах, брони отелей и билетов, адреса доставки еды, маршруты поездок на такси. Если вы не ездили с партнёром в путешествие, а всего (билетов, мест в гостинице, приборов в доставке) на двоих — это повод серьёзно задуматься.

Волосы на одежде или воротнике — не особо прямой признак… в отличие от чужих длинных волос в сливном отверстии ванной/душа или на полу в углах квартиры. Да, изменять в собственной квартире — очень неразумное решение, но, согласно статистике, на семейной территории происходит около половины всех измен. Кстати, есть смысл подключиться к веб-управлению интернет-маршрутизатора и проверить, кто к нему подключался. Какой-нибудь «iPhone Алёна» или «Киса» (если это не ваши подруги) может стать причиной для вопросов.

Крайние меры в изобличении

Если явных признаков нет, супруг/супруга хорошо умеют отводить подозрения и «отмазываться» в любой, даже околокритичной ситуации, но мысли об измене не дают покоя и хочется всё прояснить — можно пойти на крайние меры. Но учитывайте, что их этичность под глубоким вопросом.

Самый первый источник информации — телефон и социальные сети. Даже подтёртые переписки могут подтвердить подозрения, не говоря уже о странных женских аватарках под якобы мужскими контактами. Нет доступа к смартфону — установите онлайн-камеры с передачей звука (или диктофоны) и разместите их на шкафы в спальне и гостиной. А ещё можно сыграть в героя анекдота и внезапно вернуться домой — в обед, за пару дней до конца командировки или поездки к родителям, с работы без предупреждения. Можно также неожиданно нагрянуть на дачу или работу и застать изменщика/изменщицу врасплох.

Как к этому относиться?

Очень многие считают измену категорическим предательством, и предпочитают разорвать отношения. Со скандалом ли, тихо ли — это уже частности. Иные уверены, что любой человек имеет право на ошибку, и готовы простить неверного партнёра (иногда даже пару раз), мотивируя своё решение нежеланием получить статус «разведён» или не желая оставлять ребёнка с одним родителем. Каждый сам решает, как поступить и насколько хватит ментального здоровья для осознания такого «события».

Но что делать, если есть серьёзные подозрения в измене, и при этом нет никаких фактов, а от мыслей хочется лезть на стенку? Несколько советов психолога Натальи Лубиной.

Первое. Допустите, что партнёр верен, а поведение обусловлено другими обстоятельствами. Здесь нужно задать себе несколько вопросов и честно на них ответить. Как должен вести себя верный супруг или супруга? Смотреть на вас, на других женщин или мужчин? Как к ним относится? Допустимо ли иное поведение, отличное от ваших ожиданий?

Партнёр — это взрослая личность, а не чья-то собственность. Поэтому чувство собственничества и возникающие на его фоне приступы подозрений в измене (именно беспочвенные) — проблема, которая, в первую очередь, исходит от вас.

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Вариант второй — супруг или супруга действительно изменяет. Что тогда? Как правило, большинство женщин не допускают таких мыслей, в душе веря, что подозрения беспочвенны. Мужчинам тоже нет большой охоты верить в то, что их женщину трогает, целует — и всё остальное — кто-то чужой. Тем не менее, допустите, что страшное уже произошло. Это самая что ни есть непосредственная встреча со страхами. Далее вопрос: что произойдет с вами и с вашими отношениями, если партнёр изменяет? Что вы будете делать? А что не будете?