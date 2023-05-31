Как понять, что к вам чувствует мужчина

Не всегда получается раскусить этих хитрецов.

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Даже если у вас огромный опыт общения с мужчинами, каждый новый партнер — новая вселенная.

Понять, что испытывает к вам мужчина на самом деле, не так уж и просто, однако, как уверяют психологи, у большинства мужчин есть общие черты в поведении, если мужчина действительно влюблен, а не просто рассчитывает на одноразовый секс.

Мужчина знакомит вас со своим окружением

Один из самых очевидных сигналов, что вы для мужчины гораздо больше, чем просто сексуальный интерес. Если он решил познакомить вас с друзьями, будьте уверены, он принял для себя очень важное решение. Женщины, которых он рассматривает как партнерш для интимной близости, чаще всего не могут рассчитывать на плотное вхождение в его жизнь. Многим мужчинам гораздо удобнее сохранять личность приятных женщин в тайне, чтобы потом не объяснять друзьям, куда пропала его новая знакомая. Если уж он решился пригласить вас в общую «тусовку», у него есть на вас далекоидущие планы.

Мужчина пытается вас оберегать

Когда мужчина испытывает к вам чувства сильнее простого влечения, он начинает переживать за вас, как и за любого члена своей семьи, который слабее его. Проявление заботы, даже простые сообщения на ежедневной основе по типу «ты сегодня успела позавтракать?» можно расценивать, как проявление искренней заботы. Здесь главное не упустить момент, когда забота переходит в контроль.

Мужчина запоминает мелочи, связанные с вами