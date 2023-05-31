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Москвичка раскрыла особенности турецких мужчин

Особенности турецких мужчин при знакомстве с женщиной назвала «Мосленте» москвичка Виктория Левина, приехавшая в Стамбул. По ее словам, их отличает назойливость при флирте и собственничество.

Москвичка раскрыла особенности турецких мужчин
© Мослента

«Был один персонаж, который просто подошел на улице познакомиться. Это было в феврале. Написал потом в WhatsApp, но я не стала отвечать, так как мне это общение не интересно. Уже три месяца переписка односторонняя, но его это не смущает», — поделилась женщина.

По словам Левиной, наглость турецких мужчин отмечала не только она, но и ее знакомые.

«Схватятся и до последнего пытаются добиться, достучаться», — описала она тактику их поведения.

Кроме того, Левина отметила, что туркам очень важно контролировать спутницу.

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