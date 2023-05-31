Москвичка раскрыла особенности турецких мужчин
Особенности турецких мужчин при знакомстве с женщиной назвала «Мосленте» москвичка Виктория Левина, приехавшая в Стамбул. По ее словам, их отличает назойливость при флирте и собственничество.
«Был один персонаж, который просто подошел на улице познакомиться. Это было в феврале. Написал потом в WhatsApp, но я не стала отвечать, так как мне это общение не интересно. Уже три месяца переписка односторонняя, но его это не смущает», — поделилась женщина.
По словам Левиной, наглость турецких мужчин отмечала не только она, но и ее знакомые.
«Схватятся и до последнего пытаются добиться, достучаться», — описала она тактику их поведения.
Кроме того, Левина отметила, что туркам очень важно контролировать спутницу.