Назван способ обеспечить глубокую эмоциональную связь в спальне

«Шибари — уникальная практика, ее можно исследовать и начинающим. Для этого нужна веревка, с помощью которой можно связать партнера и поставить его в подчиненное положение. Этот процесс требует доверия — так шибари и влияет на формирование глубоких эмоциональных связей», — заявила она.