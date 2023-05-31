Названы позы для пассивного секса

Позы наездница и миссионерская идеально подходят для пассивного секса, считает врач-сексолог, психотерапевт, преподаватель Международной академии сексологии Елена Малахова. Об этих и других позициях для ленивого секса она рассказала россиянам в беседе с «Лентой.ру».

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Идеальные позы для ленивого секса — те, в которых один из партнеров максимально расслаблен, а основную «работу» выполняет второй партнер, пояснила Малахова. Классическим вариантом среди ленивых поз она назвала «миссионерскую» для женщины и позу «наездница» для мужчины. Удобным вариантом для пассивной позиции партнерши также является поза «ложки», в которой активность женщины сведена к нулю, так как двигается только мужчина.

Секс лежа на боку лицом друг к другу не требует от любовников большой активности, но в то же время интимность позиции позволяет создать более доверительную атмосферу, если партнеры смотрят друг другу в глаза, добавила Малахова.