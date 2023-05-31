10 причин, почему мужчина не пишет вам первым

Он отвечает на сообщения, но никогда не пишет первым? Не переживайте, вы не одиноки в этой проблеме. Следующие 10 пунктов помогут понять причины его загадочности.

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Он интроверт

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Если ваш мужчина никогда не пишет первым, но при этом отвечает мгновенно, велика вероятность, что он интроверт. Звучит, конечно, странно, но факт остается фактом. Могли сказаться гендерные стереотипы или воспитание — многим мужчинам непросто открыться даже новым приятелям, не говоря уже о девушке. Где-то в глубине замкнутых парней постоянно идет борьба: стоит вам писать или не стоит. Намекните, что вам нравится получать от него сообщения и это всегда приятный сюрприз, — возможно, поклонник избавится от душевных мук и станет чуточку инициативнее. Помните, многие интроверты при внешней холодности жаждут общения, но чувствовать себя свободно могут только в узком кругу по-настоящему близких друзей. Потому и больше ценят «своих» людей.

Не хочет навязываться

Что вы думаете о назойливых сообщениях поклонников? Только честно! Они, конечно, льстят самолюбию, но едва ли кто-то принимает навязчивые предложения построить семью из Сети всерьез. Если мужчина инициирует свидания и поддерживает общение, но при этом не пишет без дела, сильно беспокоиться не стоит. Это нормальный, рациональный подход. Вероятно, вы на том этапе отношений, когда у каждого еще своя жизнь. Мужчина может предполагать, что его безобидные «как дела?» и «что делаешь?» будут поняты как форсирование сближения и попытка вас контролировать. Общайтесь чаще вживую, активное общение перейдет в онлайн само собой, когда настанет время.

Учел прошлые «ошибки»

Как ни крути, опыт предыдущих отношений влияет на последующие. Кто знает, может, пока вы переживаете из-за тишины в чате с любимым, он отходит от прошлого романа. В которых на его сообщения девушка отвечала спустя несколько часов и никогда не перезванивала, «подогревая интерес». А то и окрестила его ревнивцем за попытки поддерживать общение в течение дня. Или просила не написывать в рабочие часы. Попробуйте обсудить онлайн-общение при встрече, но не давите, если он попытается сменить тему. Главное, донести, как было бы комфортно именно вам.

У него есть другие отношения

Не все отношения в мире серьезные, а партнеры — моногамные. Парень может встречаться с несколькими девушками сразу — и не обязательно ради «секса по дружбе». Как бы это сомнительно ни звучало, вполне возможно, что так он ищет будущую жену: перебирает кандидаток и не хочет терять времени. В таком случае проявлять инициативу просто некогда, остается только успевать отвечать на входящие. Да, все это выглядит не слишком романтично, но подобный сценарий в шоу «Холостяк», кажется, никого не смущает. Если вам этот формат категорически неприятен, поговорите по душам и не тратьте время.

Он занят

Стоит признать, что, как бы вам ни хотелось, чтобы избранник закидывал чат сердечками и признаниями днями напролет, он может быть занят. И расценивать это как игнорирование глупо. Особенно если он офлайн только в течение рабочего дня. Но и в свободное время отсутствие в Сети может быть хорошим знаком: дела делаются куда продуктивнее, если заниматься тайм-менеджментом и не отвлекаться в процессе. Может быть, ваш мужчина именно такой? Попросите его выделить время для общения, и все сразу станет ясно.

Он не пишет первым, потому что пишете вы

С «доброго утра» до «спокойной ночи» вы всегда поддерживаете с ним связь. Завтрак, обед, ужин — как только выдается свободная минутка, вы тут же отправляете сообщение, и не одно. Такое поведение стало привычкой? Пора притормозить. Вам кажется, что он никогда не пишет первым, а он всего лишь начинает каждый сеанс переписки с ответов на ваши предыдущие сообщения. Попробуйте воздержаться от сообщений на два-три дня, а если он так и не пишет — на неделю для чистоты эксперимента. Либо вы поймете, что все в норме, либо обнаружите, что эти отношения были игрой в одни ворота.

Не хочет обязательств

Если парень выдерживает большие перерывы между эпизодами общения и крайне редко пишет первым, вероятно, он еще не решил, насколько все серьезно. И таким образом пытается держать вас на расстоянии. Если и ваши сообщения подолгу остаются без ответа, задумайтесь, насколько вы готовы ждать, и помните, что его решение может быть не в вашу пользу.

Отвечает из вежливости

Если парень ни разу не писал первым да и очно вы общались разве что на двух-трех свиданиях, пора взглянуть правде в глаза: он не очень-то заинтересован в общении, тем более близком. Понять, что отношения бесперспективны, помогут несколько простых признаков. Он не хочет отношений, если: отвечает только кратко, подолгу формулирует ответ, находит причины закончить переписку как можно скорее.

Набивает себе цену

Некоторые считают, что девушкам нравятся загадочные, серьезные мужчины. И пускай трюками с «вечной занятостью» и «поиском окошка в своем календаре» уже никого не удивишь, но это до сих пор работает. Ваш избранник может набивать себе цену сколько угодно — если он заинтересован в общении, обязательно вскоре напишет сам, не дождавшись активности от вас.

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