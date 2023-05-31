$80.99+0.3186.50-0.01

Семейный психолог Полевичок: мужчины любят смотреть порно из-за отсутствия рисков в отношениях

Мужчины предпочитают смотреть порно из-за отсутствия рисков в отношениях полов. Об этой и других причинах увлечения мужчин видео для взрослых рассказала семейный психолог Олеся Полевичок.

Психолог: мужчины любят смотреть порно из-за отсутствия рисков в отношениях
© Ura.Ru

«В данном случае нет рисков заражения инфекциями, передающимися половым путем, нет риска наступления нежелательной беременности, нет страха не оправдать ожидания партнера или партнерши», — заявила Олеся Полевичок, ее слова приводит Пятый канал.

Она подчеркнула, что просмотр порнороликов снимает стресс и поднимает настроение.

Полевичок отметила, что мужчины чаще, чем женщины смотрят подобные видео. По ее словам, это может быть связано с тем, что мужчинам может не хватать душевной или эмоциональной близости, тепла и понимания. Женщины реже мужчин сублимируют потребность в любви через секс, отметила эксперт. При этом, добавила Полевичок, просмотр порно может негативно сказаться на сексуальном поведении мужчины.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий