Психолог: мужчины любят смотреть порно из-за отсутствия рисков в отношениях

«В данном случае нет рисков заражения инфекциями, передающимися половым путем, нет риска наступления нежелательной беременности, нет страха не оправдать ожидания партнера или партнерши», — заявила Олеся Полевичок, ее слова приводит Пятый канал .

Полевичок отметила, что мужчины чаще, чем женщины смотрят подобные видео. По ее словам, это может быть связано с тем, что мужчинам может не хватать душевной или эмоциональной близости, тепла и понимания. Женщины реже мужчин сублимируют потребность в любви через секс, отметила эксперт. При этом, добавила Полевичок, просмотр порно может негативно сказаться на сексуальном поведении мужчины.