Можно ли превратить токсичные отношения в здоровые
Секрет гармоничных отношений — в осознанности, но что это значит? Как выглядят здоровые отношения и существуют ли они на самом деле? В новой серии подкаста "Активное согласие" разбираем, что такое любовные сценарии и как с ними связаны наше детство и родители.
Объясняет, как добиться гармонии со своим партнером Фая Фаталиева – семейный психолог и автор цифрового контента о психотерапии. Оказывается, мужчинам может быть очень трудно разговаривать с женщинами, которые углубились в тему психотерапии. Из-за перекоса в знания женщина может вставать в позицию учителя, тем самым проявляя насилие к своему партнеру.
Таймкоды:
1.43 – Правда ли, что мы всегда влюбляемся в партнеров, которые похожи на наших родителей
5.20 – Что делать, если постоянно чувствуешь ответственность за свои травмы
8.55 – Существуют ли счастливые отношения, когда ты не в терапии
14.00 – Проблемы мужчин и женщин в психотерапии
19.58 – Экологичные формулировки – что это такое
25.50 – Говорим про любовные сценарии
32.18 – Кризис в отношениях
35.22 – Что должно мотивировать людей повернуться друг к другу
37.20 – Мы друг другу не подходим и что теперь
40.30 – Дайте себе время подумать перед тем, как все сломать
41.56 – Как реагировать на вопрос о деторождении
43.33 – Мышление вкладчика или почему мы продаем себе свои же отношения
45.00 – Можно ли изменить своего партнера
47.30 – Как выглядят здоровые отношения
В подкасте участвовали:
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Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Альбина Ахатова
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова