Можно ли превратить токсичные отношения в здоровые

Секрет гармоничных отношений — в осознанности, но что это значит? Как выглядят здоровые отношения и существуют ли они на самом деле? В новой серии подкаста "Активное согласие" разбираем, что такое любовные сценарии и как с ними связаны наше детство и родители.

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Объясняет, как добиться гармонии со своим партнером Фая Фаталиева – семейный психолог и автор цифрового контента о психотерапии. Оказывается, мужчинам может быть очень трудно разговаривать с женщинами, которые углубились в тему психотерапии. Из-за перекоса в знания женщина может вставать в позицию учителя, тем самым проявляя насилие к своему партнеру.

Таймкоды:

1.43 – Правда ли, что мы всегда влюбляемся в партнеров, которые похожи на наших родителей

5.20 – Что делать, если постоянно чувствуешь ответственность за свои травмы

8.55 – Существуют ли счастливые отношения, когда ты не в терапии

14.00 – Проблемы мужчин и женщин в психотерапии

19.58 – Экологичные формулировки – что это такое

25.50 – Говорим про любовные сценарии

32.18 – Кризис в отношениях

35.22 – Что должно мотивировать людей повернуться друг к другу

37.20 – Мы друг другу не подходим и что теперь

40.30 – Дайте себе время подумать перед тем, как все сломать

41.56 – Как реагировать на вопрос о деторождении

43.33 – Мышление вкладчика или почему мы продаем себе свои же отношения

45.00 – Можно ли изменить своего партнера

47.30 – Как выглядят здоровые отношения

В подкасте участвовали:

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Альбина Ахатова