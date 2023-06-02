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Расстроенной жестким экспериментом мужа в постели женщине дали совет

Женщине, расстроенной жестким экспериментом любимого мужа в постели, дала совет психотерапевт Филиппа Перри. Ответ на письмо женщины, которая провела в браке 35 лет, опубликовало издание The Guardian.

Расстроенной жестким экспериментом мужа в постели женщине дали совет
© Lenta.ru

Автор письма призналась, что некоторое время назад потеряла сексуальное желание и пыталась заставить себя заниматься сексом с мужем. Написать в редакцию ее побудила неожиданная выходка супруга. «Он толкнул меня на кровать, раздвинул ноги и набросился на меня, думая, вероятно, что это сексуально. Я была в ярости, тряслась, плакала», — вспоминает женщина. Она пришла к выводу, что такой прием мужчина подсмотрел в порно. Автор письма попросила совета — как ей сохранить брак, если она не хочет больше секса с мужем, тем более такого.

Филиппа Перри отметила, что никого нельзя принуждать к сексу силой, а если супруг делает это, пора поговорить о будущем брака. «Скажите, что, хотя вы его любите и хотите остаться в браке, вам больше не хочется секса и не хочется быть использованной в качестве сексуального объекта. Это будет трудный разговор, вероятно, лучше пригласить специалиста по семейным отношениям», — написала психотерапевт.

Перри также добавила, что дело может быть не в изменении гормонального уровня. «Не думаю, что ваше нежелание секса нужно лечить медикаментозно. Важно определиться с тем, что влияет на интимную связь между вами: ваши представления о сексе, ваше физическое и эмоциональное благополучие, чувствуете ли вы, что видите и понимаете друг друга, ваш опыт и ожидания», — продолжила она. Также, подчеркнула психотерапевт, важно понять, как брак будет выглядеть после этого разговора, и как женщина смотрит на то, что муж может захотеть удовлетворять свои потребности на стороне.

Ранее Перри дала совет 70-летней британской пенсионерке, сожалеющей о своем долгом браке. Психотерапевт указала на то, что идеальных решений в жизни нет.

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