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Раскрыто негативное влияние мастурбации на половую жизнь

Мастурбация может негативно влиять на интимную жизнь с партнером, рассказала американский психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли, отвечая на письмо читателя. В авторской колонке для The Guardian она назвала способ улучшить интимную жизни.

Раскрыто негативное влияние мастурбации на половую жизнь
© Lenta.ru

За советом к психотерапевту обратился 18-летний юноша, который недавно начал жить половой жизнью. Он признался, что ни разу не испытывал оргазм с девушкой и подозревает, что причина его проблемы заключается в привычке мастурбировать.

В ответ на письмо Стивенсон подтвердила влияние самоудовлетворения на интимную жизнь. Она объяснила, что выработанный наедине с собой стиль получать удовольствие сформировал определенную сексуальную реакцию. Поэтому при контакте с девушкой, его тело ожидает привычных стимуляций. По словам психотерапевта, молодому человеку следует изменить свои сексуальные установки. Она раскрыла несколько способов, которые помогут этого добиться: не думать о кульминации во время секса, сосредоточиться на текущем моменте и удовольствии партнерши, а также не волноваться о своей технике.

Кроме того, Стивенсон предложила юноше спросить девушку о ее желаниях и эмоциях.

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