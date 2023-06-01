Раскрыто негативное влияние мастурбации на половую жизнь

За советом к психотерапевту обратился 18-летний юноша, который недавно начал жить половой жизнью. Он признался, что ни разу не испытывал оргазм с девушкой и подозревает, что причина его проблемы заключается в привычке мастурбировать.

В ответ на письмо Стивенсон подтвердила влияние самоудовлетворения на интимную жизнь. Она объяснила, что выработанный наедине с собой стиль получать удовольствие сформировал определенную сексуальную реакцию. Поэтому при контакте с девушкой, его тело ожидает привычных стимуляций. По словам психотерапевта, молодому человеку следует изменить свои сексуальные установки. Она раскрыла несколько способов, которые помогут этого добиться: не думать о кульминации во время секса, сосредоточиться на текущем моменте и удовольствии партнерши, а также не волноваться о своей технике.