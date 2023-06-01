Какова идеальная продолжительность прелюдии для яркого секса

У каждого человека имеются свои требования к предварительным ласкам, считает врач-сексолог, психотерапевт, преподаватель Международного Академии Сексологии Елена Малахова. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала россиянам, как разогреться для яркого секса.

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Бытует мнение, что прелюдия необходим только женщинам, говорит сексолог. Однако, по ее словам, в предварительных ласках нуждаются и мужчины. Продолжительность идеальной прелюдии может быть разной. Для кого-то достаточно пары минут, кто-то нуждается в 20-минутной стимуляции, а кто-то считает, что к вечернему сексу нужно готовиться едва ли не с утра, продолжила Малахова.

Она отметила, что у каждого человека своя половая конституция, по-своему расположенные эрогенные зоны и то, что «включает» эти зоны (стимуляция, прикосновения) и другие особенности психосексуальности.

Если же у человека от природы низкое либидо, то ему необходим терпеливый партнер, готовый выделить на это время, рассказала Малахова. Она считает, что долгая прелюдия необходима для мужчин и женщин, имеющих сексуальные проблемы (вагинизм, диспареуния, синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи). Долгая прелюдия входит в обязательную рекомендацию терапии для таких людей.