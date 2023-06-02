Что такое брачный договор и как его заключить

Брачный договор может ассоциироваться с расчетом — если брак заключается по любви, то и никакой договор не нужен. Однако на самом деле такое соглашение не подрывает, а, напротив, укрепляет доверие между супругами, уверены юристы. Документ помогает урегулировать имущественные отношения и в семейной жизни, и в случае расторжения брака, а также исключает споры, которые могут повлечь обращение в суд. О том, как правильно составить такое соглашение и почему его стоит заключить, — в материале «Ленты.ру».

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Что такое брачный договор?

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Брачный договор — это соглашение лиц, вступающих в брак, которое определяет имущественные права и обязанности сторон в случае развода. Документ составляется в письменной форме и подлежит удостоверению нотариуса по РФ.

Брачный договор можно заключить и до, и после регистрации брака в ЗАГСе. В первом случае документ вступает в силу сразу после официального заключения союза.

Юрист, специалист по семейному праву Назар Назаров в беседе с «Лентой.ру» отметил, что брачный договор — это далеко не про раздел имущества. Прежде всего документ устанавливает права супругов в браке, а также в случае развода.

Брачный договор регулирует только имущественные отношения. Это значит, что с помощью документа нельзя, например, запретить супругу употреблять алкоголь или разбрасывать вещи по квартире.

"Не получится включить в брачный договор родительские обязанности, периодичность встреч с тещей или сексуальные отношения. Муж и жена не могут ограничить договором профессиональную деятельность друг друга, увлечения, круг общения, внешний вид"

Что регулирует брачный договор:

совместно нажитое имущество. В случае развода супруги могут договориться, как поделить недвижимость, машину и предметы роскоши, приобретенные в браке;

личное имущество, приобретенное до брака. Брачный договор помогает избежать споров, касающихся личного имущества, которое супруги приобрели раздельно;

кредитные обязательства. С помощью договора пара может определить порядок погашения займов в случае развода;

общие расходы в браке. В договоре можно прописать, кто из супругов оплачивает счета ЖКХ или образование ребенка, а кто заправляет машину и покупает продукты;

наследство. Брачный договор помогает определить, какая собственность может быть передана в дар или по наследству.

По словам Назарова, если один из супругов после заключения брака уходит с работы, чтобы заниматься домом, он может прописать в брачном договоре порядок содержания семьи.

"В брачном договоре вы имеете право прописать, как именно муж обязуется материально поддерживать жену во время брака. 100 тысяч ежемесячно? — Пожалуйста! Новую сумку Chanel раз в три месяца? — Конечно! В отпуск раз в полгода? — Да, дорогая. Законом это не запрещается"

То есть данное соглашение позволяет конкретизировать все материальные аспекты брака вплоть до мельчайших подробностей.

Однако в отношении родительских прав и обязанностей есть ряд нюансов. Брачный договор не может определить, с кем останутся дети в случае развода, а также методы воспитания и количество часов, проводимых с ребенком. Например, контракт не регулирует, кто из родителей обязан помогать детям с уроками или забирать их из школы.

При этом вопросы алиментов и расходов на лечение и образование детей даже после развода входят в правовое поле брачного договора.

Зачем заключать брачный договор?

Назар Назаров подчеркнул, что брачный договор — это отнюдь не показатель недоверия к партнеру, а прежде всего забота о себе и защита своих интересов. Соглашение между супругами позволяет избежать конфликтов как в браке, так и в случае его расторжения — муж и жена будут понимать, что определенные аспекты отношений защищаются законом, поэтому уговорить и переспорить избранника в случае трений не получится. Так что брачный договор в ряде случаев исключает наличие споров и подозрений, что делает семейную жизнь более спокойной.

В каких случая брачный договор сделает жизнь проще:

покупка квартиры в строящемся доме;

получение недвижимости в качестве свадебного подарка;

если у одного или обоих супругов есть свой бизнес, открытый до брака;

если супруги планируют вести раздельный бюджет;

наличие у супругов личного имущества, которое они не готовы делить пополам.

"Даже в нашем обществе, где люди привыкли «переписывать все имущество на маму», практика заключения брачного договора становится все более частой"

Как заключить брачный договор?

Брачный договор не имеет требований к оформлению, но действительным он признается только после заверения у нотариуса. По словам Назарова, юрист обязан удостовериться, что обе стороны дееспособны и заключают договор добровольно, а условия соглашения не ставят одного из супругов в «крайне неблагоприятное положение».

Например, когда один из супругов полностью лишается права на совместно нажитое имущество или после развода получает намного меньшую долю, чем другая сторона.

Назаров подчеркнул, что нотариус должен разъяснить права и обязанности супругов, и если понадобится, уточнить порядок внесения изменений в документ. Кроме того, специалист помогает собрать все необходимые документы.

Какие документы нужны, чтобы оформить брачный договор:

взаимное согласие сторон;

паспорта супругов или лиц, вступающих в брак;

свидетельство о регистрации брака (если он уже заключен);

документы, подтверждающие право собственности на имущество, включаемое в брачный договор.

"Если потребуются какие-то дополнительные документы, нотариус обязательно уведомит об этом"

Сколько стоит заключить брачный договор?

Российское законодательство предполагает внесение пошлины на нотариальное удостоверение брачного договора.

500 рублей — размер госпошлины за удостоверение брачного договора

К этой сумме нужно прибавить стоимость услуг нотариуса. В зависимости от сложности договора и региона, в котором заключается соглашение, она может меняться. Например, в Москве за составление брачного договора придется отдать около 10 тысяч рублей. При этом цена правовых и технических услуг нотариуса не может превышать 15 тысяч рублей.

В указанную сумму не входит стоимость составления брачного договора. То есть если супруги не подготовили текст самостоятельно, помощь специалиста может обойтись в сумму от 5 до 50 тысяч рублей.

Может ли брачный договор быть изменен или аннулирован?

Назар Назаров подчеркнул, что права и обязанности, которые прописаны в брачном договоре, могут ограничиваться конкретными сроками либо зависеть от определенных условий.

"Действие брачного договора прекращается с момента прекращения брака, кроме тех обязательств, которые предусмотрены брачным договором на период после развода"

Эксперт добавил, что брачный договор, как и прочие соглашения, может быть изменен или расторгнут в любое время. Для этого нужно подготовить специальное соглашение и опять же заверить все у нотариуса.

При этом в одностороннем порядке расторгнуть договор или внести поправки не получится. Для этого нужно иметь хотя бы одно веское основание. Например, если нарушаются законные права одного из супругов — вышеупомянутое «крайне неблагоприятное положение».

При соблюдении прав обоих супругов отказаться от исполнения брачного договора можно на общих основаниях, признающих сделки недействительными. Об этом говорится в статье 44 Семейного кодекса РФ. Так что уйти от материальной ответственности с помощью брачного договора не удастся.

"Брачный договор имеет юридическую силу. Это не история про «подписал и забыл». Если одна сторона не выполняет свои обязательства или нарушает условия договора, другой супруг вправе требовать возмещение убытков и уплату неустойки"