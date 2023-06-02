Врач рассказал о влиянии оргазмов на продолжительность жизни

Ежедневные и многократные оргазмы могут продлить жизнь в среднем на восемь лет, рассказал геронтолог Илья Соловьев. Врач объяснил «Ленте.ру», как именно сексуальное удовольствие влияет на продолжительность жизни.

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Соловьев заявил, что оргазмы продлевают жизнь, что подтверждается данными научных исследований. Он пояснил, что ранее исследователи изучили взаимосвязь между частотой оргазмов и продолжительностью жизни. В эксперименте принимали участие 900 мужчин в возрасте 45-59 лет.

Наиболее четкую взаимосвязь оргазмов и продолжительности жизни выявили в группе лиц с ишемической болезнью сердца, пояснил геронтолог. Среди тех, у кого годовое количество оргазмов достигало сотни (примерно два в неделю), доля летальных исходов была на 68 процентов ниже, чем в группе тех, у кого оргазм случался раз в месяц.

«Если говорить о женщинах, то им продлевает жизнь интенсивность, качество оргазмов и удовольствие от них, — говорит Соловьев. — Оргазм помогает жить дольше, это правда».