Психолог назвал роковую ошибку девушек в начале отношений

Конфетно-букетный период хоть и прекрасен, но таит в себе множество подводных камней для только что образовавшихся пар. По словам гуру отношений Марка Бартона, одной из распространенных ошибок девушек является отказ от радостей жизни и своих увлечений ради партнера. Такое чрезмерное желание не упустить мужчину и посвятить ему все свое время, по мнению психолога, лишь отталкивает избранника и приводит к краху.

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«Огромная ваша ошибка состоит в том, что, когда вы входите в отношения, вы для того, чтобы не потерять мужчину, начинаете постепенно отказываться от тех источников радости и удовольствия, которые у вас были до него. Потому что, с одной стороны, гормоны шалят, с другой стороны, уверенность в себе хромает, с третьей стороны — вы хотите, чтобы он был с вами рядом, не упустить его», — объясняет психолог. Однако, по словам Бартона, такая тактика ни к чему хорошему не приводит, а точнее — приводит к тому, что вы превращаетесь в «вампира» в отношениях с партнером.

«Вы начинаете воспринимать своего мужчину как единственный ресурс для радости. А он, естественно, что делает — пытается от вас отмахнуться, как от мухи назойливой. Потому что ему тоже нужна энергия. Он-то готов с вами делиться, но не в том объеме, который вы планируете отобрать у него», — заключает Бартон.